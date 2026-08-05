Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi’nde, Nadir Köprüsü yakınlarında bulunan telefon direkleri henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Direklerin devrilmesiyle birlikte kopan kablolar ise yol kenarındaki suyun içine düştü.



"Her An Bir Kaza Yaşanabilir"

Su ile temas eden kabloların ve yol kenarında devrik vaziyette duran direklerin büyük tehdit oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri, bölgeden geçerken tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi. Muhtemel bir elektrik kaçağı ya da görünmez bir kazaya karşı endişelendiklerini vurgulayan vatandaşlar, durumun can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ifade etti.



Mahalle Sakinlerinden Onarım Talebi



Mahallede yaşanan bu ihmalkârlığın bir an önce giderilmesini isteyen mahalle sakinleri, ilgili kurum ve yetkililere çağrıda bulundu.

Bölgede gerekli bakım, onarım ve direk yenileme çalışmalarının vakit kaybetmeden başlatılmasını talep eden vatandaşlar, olası bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istiyor.