Hakkındaki iddialara değinen Ağbaba, "Gökhan Böcek bana 1 milyon avro verdiğini iddia etti, iddia nedeniyle Malatya'da yaklaşık on altı yıldan beri çalıştığım, evladım gibi gördüğüm çocuk tutuklandı" dedi. Söz konusu danışmanının 2024 yılında Ankara'ya gelmediğini ve baz kaydının bulunmadığını belirten Ağbaba, "Eğer Gökhan Böcek'le benim HTS kaydım varsa, baz kaydım varsa, danışmanımın bir baz kaydı, HTS kaydı varsa idam edilmeye razıyım, idam edilmeye razıyım. Bir iftirayla, bir kirli saldırıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişiyi yalnızca 16 Eylül 2025'te cezaevi ziyareti sırasında gördüğünü ve iddia edilen tarihlerde Malatya'da saha çalışmalarında bulunduğunu aktaran Ağbaba, yakınlarının tutuklanmasına da tepki gösterdi. Yeğeninin hesabına giren 150 bin liralık yardım parası gerekçe gösterilerek tutuklandığını kaydeden Ağbaba, 19 yıllık danışmanının da deprem ve Ramazan dönemindeki yardımlar nedeniyle cezaevine konulduğunu ve kendisine "Veli Ağbaba hakkında konuşmadığın sürece seni cezaevinden çıkartmayız" denildiğini öne sürdü.

Deprem Yardımları ve "Haram Para" Açıklaması

6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'da yürüttüğü yardım faaliyetlerinin suç gibi gösterildiğini iddia eden Ağbaba, "Hepimiz bir büyük depremi yaşadık, 6 Şubat depremini yaşadık... Benden yardım isteyip yardım etmediğim Allah'ın bir tane kulu yok, tüm Malatya şahittir. Hâlâ bu olaylar konuşuluyor" dedi.

Mal varlığı ve ticari ilişkilerine dair eleştirilere de yanıt veren Ağbaba, "Araştırın, soruşturun, benim parayla ömrümde işim olmadı. Benim, yakınlarımın boğazımızdan bir kuruş haram para geçtiyse zehir olsun, zıkkım olsun, haram olsun, kan gelsin" ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin Gözaltına Alındığını Açıkladı

Ağabeyinin sabah saatlerinde "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyuran Ağbaba, aile olarak kamuyla hiçbir ticari bağlarının bulunmadığını savundu. Ağbaba, "Ağabeyim, ben, ailem ömrümüzde kamuyla iş yapmış değiliz, kamuya bir kuruşluk mal vermiş değiliz, bir tane ihaleye girmiş değiliz. Eğer kamuda bir ihaleye girdiysek vallahi idama da razıyım ben, bir tane ihaleye girmemişiz" dedi.

Konuşmasında diğer siyasi parti temsilcilerine ve kamuoyuna seslenen Ağbaba, seçim kampanyalarında alınan desteklerin rüşvet sayılamayacağını ifade ederek, "Hepimiz seçimlerde kampanyada destek alıyoruz. Allah aşkına, bunlar rüşvet sayılırsa hangi milletvekili dışarıda kalabilir?" sorusunu yöneltti. Ağbaba, soruşturmalar kapsamında aile fertlerinin ve çalışanların hedef alınmaması gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.