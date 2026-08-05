İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 131 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylar, herhangi bir yazılı veya sözlü sınav (mülakat) olmaksızın, doğrudan 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilecek.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

Başvuru Tarihleri: 05.08.2026 - 19.08.2026

05.08.2026 - 19.08.2026 Başvuru Yeri: Elektronik ortamda e-Devlet üzerinden, İnönü Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ([https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim](https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)) adresi.

Elektronik ortamda e-Devlet üzerinden, ([https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim](https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)) adresi. Uyarı: Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kadro Dağılımı ve Aranan Nitelikler

İlan edilen 131 kişilik kadronun unvan, adet, KPSS puan türü ve mezuniyet şartları şu şekildedir:

Hemşire (92 Adet) - 2024 KPSSP3: Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri / Anestezi (9 Adet) - 2024 KPSSP93: Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Sağlık Teknikeri / Ağız ve Diş Sağlığı (4 Adet) - 2024 KPSSP93: Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri / Tıbbi Görüntüleme (1 Adet) - 2024 KPSSP93: Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak. Sağlık Teknikeri / Tıbbi Laboratuvar (3 Adet) - 2024 KPSSP93: Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans mezunu olmak. Tekniker / Biyomedikal Cihaz (1 Adet) - 2024 KPSSP93: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi veya Biyomedikal Bilimler önlisans mezunu olmak. Teknisyen / Makine Bakım Onarım (1 Adet) - 2024 KPSSP94 (En az 60 Puan): Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğinde görev yapacaktır. Makine Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Makine Bakım Onarım Dalı lise mezunu olmak. Vardiyalı ve mesai dışı çalışmaya engeli olmamak, ortaöğretim/ön lisans/lisans örgün öğrencisi olmamak. Teknisyen / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (1 Adet) - 2024 KPSSP94 (En az 60 Puan): Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı lise mezunu olmak. Vardiyalı çalışmaya engeli olmamak, örgün öğrenci olmamak. Teknisyen / Yapı Tesisat Sistemleri (1 Adet) - 2024 KPSSP94 (En az 60 Puan): Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğinde görev yapacaktır. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Yapı Tesisat Sistemleri Dalı lise mezunu olmak. Vardiyalı çalışmaya engeli olmamak, örgün öğrenci olmamak. Destek Personeli / Temizlik Görevlisi (5 Adet) - 2024 KPSSP94 (En az 60 Puan): Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğinde görev yapacaktır. Lise mezunu olmak, temizlik hizmetlerinde en az 90 gün tecrübe belgelemek, örgün öğrenci olmamak, vardiyalı ve esnek çalışmaya uygun olmak. Hizmetli kadrosu görevlerini (temizlik, taşıma, evrak dağıtımı vb.) yürütecektir. Destek Personeli / Hizmetli (10 Adet) - 2024 KPSSP94 (En az 60 Puan): Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğinde görev yapacaktır. Lise mezunu olmak, temizlik hizmetlerinde en az 90 gün tecrübe belgelemek, örgün öğrenci olmamak. Temizlik, bakım-onarım, ikram, taşıma işlerini yürütecektir. Destek Personeli / Hizmetli (2 Adet) - 2024 KPSSP94 (En az 60 Puan): Lise mezunu olmak, en az 90 gün temizlik tecrübesi belgelemek, örgün öğrenci olmamak, vardiyalı çalışmaya engeli bulunmamak. Destek Personeli / Aşçı (1 Adet) - 2024 KPSSP94: Lise mezunu olmak, MEB onaylı aşçılık ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, aşçılık alanında en az 1 yıl deneyimli olmak, örgün öğrenci olmamak.

Genel Başvuru Şartları ve Önemli Kurallar

Tek Başvuru Hakkı: Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 657/48 Maddesi: Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak.

Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak. Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Askerlik: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli).

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli). Sağlık Durumu: 24 saat esasına dayalı çalışmaya engel vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

24 saat esasına dayalı çalışmaya engel vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. Sözleşme Feshi Sınırı: 4/B maddesine göre çalışırken sözleşmesini tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe başvuramazlar.

4/B maddesine göre çalışırken sözleşmesini tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe başvuramazlar. Sertifika Tarihi Kritik: İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih (05.08.2026) ve sonrasında alınan sertifikalar geçersiz kabul edilecektir.

Yerleştirme İşlemleri ve Eşitlik Hali

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, doğrudan KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacaktır. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde öncelik sırasıyla şu kriterlere göre verilecektir:

Mezuniyet tarihi önce olan, Doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan), Eşitliğin devamı halinde kura usulü.

Yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecektir.

Sisteme Yüklenecek Belgeler

Sistemden otomatik aktarılmayan, eksik olan veya onay gereken durumlar için yüklenecek belgeler:

Diploma veya mezuniyet belgesi.

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

KPSS sonuç belgesi.

10, 11, 12 ve 13. sıradaki kadrolar için alanla ilgili SGK hizmet dökümü belgesi (doğrulanabilir karekodlu) veya görev belgesi (ıslak/elektronik imzalı).

(doğrulanabilir karekodlu) veya görev belgesi (ıslak/elektronik imzalı). Aşçı kadrosu için MEB onaylı belgenin resmi kurumlarca onaylı örneği.