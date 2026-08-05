Malatya'da kayısı hasadını bitirip ürününü pazara indirmeye çalışan çiftçinin de, şehir içi taşımacılık yapan esnafın da şu an tek konuştuğu konu akaryakıt. Motorine gece yarısı 6 lira 37 kuruş gibi oldukça ciddi bir indirim gelmesi bekleniyor. Duyduğumuzda kulaklarımıza inanamadığımız bu rakamın ne yazık ki tamamı pompaya yansımayabilir. İşin mutfağındaki isimler, bu devasa tutarın bir kısmının ÖTV ile dengelenebileceğini konuşuyor. Tam olarak ne kadarlık bir rahatlama yaşayacağımızı ise bugün saat 16:00'da rafinerilerden gelecek resmi rakamlarla göreceğiz.

Sınır Ötesindeki Krizlerin Faturası Bize Çıkıyor

Biz burada kendi yağımızla kavrulmaya çalışırken, okyanus ötesindeki siyasi manevralar cebimizdeki paranın değerini belirliyor. Geçen hafta 87,93 dolar seviyesinde olan brent petrol, bu sabah itibarıyla 84,93 dolara kadar düştü. Bu düşüşü tetikleyen en büyük etken, ABD Başkanı Donald Trump ile İran yönetimi arasında yaşanan adeta bir kedi fare oyunu. Trump'ın barış müzakerelerinin başlayacağı yönündeki açıklamalarının İran tarafından kesin bir dille reddedilmesi, petrol piyasalarında ciddi bir tansiyon yarattı.

LPG Pompalarında Zam Şoku

Motorin için umutlu bekleyiş sürerken, Malatya yollarında LPG'li aracıyla rızkını arayanlar dünü kötü bir haberle kapattı. Otogaza yansıyan 2 lira 60 kuruşluk yeni zam, zaten ince elenip sık dokunan hane bütçelerini iyice zorluyor. Hayat pahalılığıyla mücadele eden sürücüler için bu dalgalanmalara ayak uydurmak artık ayrı bir beceri istiyor. Gözler şimdi saat 16:00'da, tabelaların son halini alacağı o kritik anda.