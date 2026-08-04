Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için dev bir müzayede başlatıyor. Toplam 51 ilde 540 gayrimenkul, ağustos ayında düzenlenecek açık artırma toplantısı ile satışa sunulacak. Ancak dev listede Malatya detayındaki sürpriz dikkat çekti.

540 Taşınmaz Arasında Malatya’da Sadece 1 Daire Var!

TOKİ'nin 41 ilde satışa sunduğu 235 konutluk listede Malatya’ya yalnızca 1 adet daire kontenjanı ayrıldı. Malatya Battalgazi Beydağı Kentsel Dönüşüm 1. Bölge projesinde yer alan ve hemen teslim durumdaki bu tek 3+1 daire için yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyenlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

Sadece bir kişinin sahip olabileceği o dairenin özellikleri şu şekilde:

Proje: Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm 1. Bölge 540 Konut

Konum: Malatya / Battalgazi (Ada: 6187, Parsel: 1)

Konut Tipi & Daire: 3+1 (Blok: 26B, Kat: 7, Daire No: 16)

Metrekare: Brüt 115,3 m² / Net 84,38 m² (Cephe: B)

Satış Bedeli: 4.497.945 TL (KDV Hariç - %1 KDV)

Ödeme / Teslimat: %25 Peşinat, 120 Ay Vade (ÜFE Artışlı) / Hemen Teslim

Temerküz Banka: T. Halk Bankası A.Ş. Beydağı Şubesi

Yüzde 25 Peşinat ve 120 Ay Vade Fırsatı

Malatya'daki bu tek konut için cazip ödeme koşulları sunuluyor. Hak sahibi, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade (ÜFE artışlı) seçeneğiyle daireye sahip olabilecek.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Toplam 2.987.601.002 TL muhammen bedelle gerçekleşecek dev açık artırmanın konut oturumu 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak.

Fiziki teklifler Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda alınacak.

İnternet Katılımı İçin Son Gün 18 Ağustos!

Müzayedeye internet üzerinden katılmak isteyenlerin muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden kayıtlarını 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30’a kadar tamamlaması gerekiyor.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr adresi veya 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.