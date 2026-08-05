​​​​​​Vergi avantajıyla birlikte bazı modellerin satış fiyatlarında oluşan önemli fark, sıfır otomobil almayı planlayan vatandaşların tercihlerini değiştirmeye başladı. Özellikle hem şehir içinde ekonomik kullanım sunan hem de uzun yol performansıyla dikkat çeken elektrikli araçlar, farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekleriyle öne çıkıyor. Uzmanlar ise araç satın almadan önce yalnızca fiyatın değil, menzil, şarj altyapısı ve kullanım alışkanlıklarının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Togg ve Fiat modelleri öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor

ÖTV istisnasından yararlanabilecek sürücüler için sunulan elektrikli otomobil seçenekleri arasında yerli üretim Togg'un T10X ve T10F modelleri dikkat çekiyor. Farklı donanım seviyeleriyle satışa sunulan bu araçlar, hem teknoloji donanımı hem de sundukları menzil değerleriyle kullanıcıların ilgisini çekiyor.

T10X'in standart menzilli versiyonu yaklaşık 1 milyon 300 bin TL seviyesindeki tahmini ÖTV muafiyetli fiyatıyla listelerde yer alırken, daha uzun mesafeler kat etmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen uzun menzilli versiyonun yaklaşık 1 milyon 510 bin TL seviyesinde olduğu görülüyor. Sportif çizgileriyle öne çıkan T10F modelinin başlangıç seviyesindeki versiyonu ise yaklaşık 1 milyon 120 bin TL'den başlayan tahmini fiyatıyla dikkat çekiyor.

Farklı bütçelere hitap eden modeller arasında Fiat Grande Panda da yer alıyor. Yaklaşık 965 bin TL seviyesindeki tahmini fiyatıyla öne çıkan model, özellikle şehir içi kullanımda düşük enerji tüketimi ve kompakt yapısıyla tercih edilen seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

Elektrikli otomobiller yalnızca yakıt tasarrufu sağlamıyor

Elektrikli araçlara olan ilginin artmasının en önemli nedenlerinden biri yalnızca akaryakıt harcamalarının azalması değil. İçten yanmalı motorlara kıyasla daha az hareketli parçaya sahip olan elektrikli otomobiller, bakım giderlerinin düşük olmasıyla da dikkat çekiyor. Motor yağı değişimi gibi birçok rutin bakım kaleminin bulunmaması, uzun vadede kullanıcıların maliyetlerini azaltabiliyor.

Bunun yanında sessiz sürüş deneyimi, anlık tork sayesinde sağlanan güçlü hızlanma performansı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri de elektrikli otomobilleri cazip hale getiriyor. Günümüzde birçok modelde sunulan dijital kokpit, bağlantılı araç teknolojileri ve uzaktan kontrol özellikleri de kullanıcı deneyimini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Hızlı şarj desteği uzun yol kullanımını kolaylaştırıyor

Elektrikli otomobil tercih etmeyi düşünenlerin en çok merak ettiği konuların başında şarj süresi geliyor. Yeni nesil modellerde sunulan yüksek güçlü DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryalar kısa süre içinde önemli ölçüde doldurulabiliyor. Bu durum özellikle şehirler arası yolculuk yapan sürücüler açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Togg'un uzun menzilli versiyonları tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde kullanım sunarken, farklı modellerde bu değer kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Günlük şehir içi ulaşımını elektrikli otomobille karşılamak isteyen kullanıcılar için ise tek şarj çoğu zaman birkaç günlük kullanım ihtiyacını karşılayabiliyor.

Malatya'da elektrikli otomobillere ilgi artmaya devam ediyor

Malatya'da otomobil satın almayı planlayan birçok vatandaş, ÖTV muafiyetinin sağladığı avantaj sayesinde elektrikli modellere daha yakından bakmaya başladı. Vergi desteğiyle birlikte satış fiyatlarının daha erişilebilir seviyelere inmesi, çevreci ulaşım çözümlerine olan ilgiyi de artırıyor. Uzmanlar, araç satın alma kararı verilmeden önce güncel fiyatların, şarj altyapısının ve kişisel kullanım ihtiyaçlarının ayrıntılı şekilde değerlendirilmesini öneriyor. Elektrikli otomobiller, hem ekonomik kullanım maliyetleri hem de gelişen teknolojiyle birlikte Malatya'da geleceğin ulaşım seçenekleri arasında giderek daha güçlü bir yer edinmeye devam ediyor.