Battalgazi Yerleşkesi’nde düzenlenen ve Malatya protokolünün çıkarma yaptığı törende, hem binlerce öğrencinin mezuniyet sevinci paylaşıldı hem de üniversitenin son dönemde imza attığı vizyon projeler ve Türkiye genelindeki büyük başarısı gözler önüne serildi.

Bu yılki mezuniyet töreni, üniversite tarihi için çok özel bir dönüm noktasına sahne oldu. Sağlık alanındaki eğitim yolculuğunda dev bir eşiği geride bırakan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadı.

Törene Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ve çok sayıda il protokolü katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

GENÇLERE 4 MİLYARLIK MÜJDE

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adını taşıyan üniversitenin 8 yılda çok büyük mesafeler katettiğini belirtti. Gençlere beyin göçü konusunda uyarılarda bulunan ve aidiyet vurgusu yapan Er, Malatya'ya yapılan yatırımları şu sözlerle özetledi:

"Biz siz gençleri çok önemsiyoruz. Malatya’da 4 milyar liralık gençlik yatırımı gerçekleştirdik. Sınavlara hazırlanan gençlerimiz için 7/24 hizmet verecek modern bir kütüphaneyi şehrimize kazandırdık. Geleceğin Malatya’sını sizler inşa edeceksiniz."

TÜRKİYE 7'NCİSİ OLDULAR: PROJE PATLAMASI

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise üniversitenin akademik ve fiziki büyümesini rakamlarla paylaştı. 6 fakülte, 12 bini aşkın öğrenci ve 500'ün üzerinde akademik personelle dev bir eğitim yuvası haline geldiklerini belirten Rektör Bentli, özellikle bilimsel üretimdeki yükselişe dikkat çekti:

TÜBİTAK Başarısı: 2025 yılında TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında 114 projesi desteklenen MTÜ, öğrenci başına düşen proje sayısında Türkiye genelinde 7. sırada yer aldı.

Yeni Başvurular: Bu yıl ise rekor bir katılım yaşanarak tam 548 proje başvurusu yapıldı.

Geleceğin Teknolojileri: Yeni kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile yapay zekâ, siber güvenlik ve robotik alanında nitelikli beyinler yetiştirilecek.

Kampüse Yeni Vizyon: Yeşilyurt Yerleşkesi'nde rektörlük binası ve yaşam alanları tamamlanırken; 2 bin kişilik yeni öğrenci yurdu, Merkezi Derslik B Blok ve 20 dönümlük üniversite meydanı için de çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİNDEN DUYGUSAL VEDA

Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu ve üniversite birincisi Uğur Günaydın, dönem arkadaşları adına yaptığı konuşmada salonu duygulandırdı. Diplomaların sadece bir akademik belge değil; sabrın ve disiplinin göstergesi olduğunu söyleyen Günaydın: "Bugün bir dönemi kapatıyoruz; ancak hayallerimizden, öğrenme arzumuzdan ve üretme heyecanımızdan asla mezun olmuyoruz" diyerek büyük alkış aldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, binlerce öğrencinin aynı anda kep fırlatmasıyla gökyüzü renkli görüntülere sahne oldu.