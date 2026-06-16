Malatya’da gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilkaynak Mahallesi İsra Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 boş kartuş bulundu. Ekipler saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen motosikletli iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.