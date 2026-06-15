İl genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda toplam 74 bin 195 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusundan geçirildi. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 118 şahıs kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 37’sinin kesinleşmiş hapis cezasıyla, 81’inin ise ifadeye yönelik arandığı belirtildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan 4’ünün ise 10 yıl ve üzeri süreyle hapis cezası aldığı bildirildi.

Asayiş uygulamaları kapsamında hafta boyunca kentte 445 olay meydana gelirken, güvenlik güçlerinin başarılı ve titiz çalışmaları sayesinde bu olayların 407’si kısa sürede aydınlatıldı. Düzenlenen operasyonlar neticesinde adeta suçlulara göz açtırılmazken, aramalarda 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 11 adet av tüfeği, 103 adet fişek ve 8 adet kesici alet ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Zehir tacirlerine ve uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik darbeler de kararlılıkla devam etti. Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 16 başarılı operasyonda 32 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen bu şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise 401 gram metamfetamin, 475 gram esrar, 64 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 6 adet sentetik ecza hap ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen trafik denetimlerinde de benzer bir yoğunluk yaşandı. Ekipler tarafından 40 bin 191 araç ve 4 bin 104 motosiklet detaylıca sorgulandı. Sürücülerin güvenli seyahat etmesi amacıyla 3 bin 864 kişiye alkol denetimi uygulanırken, geleceğimizin teminatı olan öğrencileri taşıyan 384 okul servisi de didik didik kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen toplam 5 bin 780 şahsa cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri bulunan 582 araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yetkililer, Malatya genelinde huzur, esenlik ve güven ortamının kalıcı olarak korunması amacıyla benzer denetim ve uygulamaların hiç ara verilmeden, kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.