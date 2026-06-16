Malatya genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerince koordineli bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca şehrin kilit noktalarında yürütülen faaliyetlerde çok sayıda taşıt, motosiklet ve sürücü sıkı bir kontrolden geçirildi.

ÖZELLİKLE MOTOSİKLETLERE SIKI DENETİM

Yapılan yoğun denetimlerin bilançosu şu şekilde açıklandı:

40 bin 191 taşıt sorgulanarak kayıtları incelendi.

Özellikle son dönemde denetimleri artan motosikletlere yönelik uygulamalarda 4 bin 104 motosiklet sorgusu yapıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin tespiti amacıyla 3 bin 864 alkol denetimi gerçekleştirildi.

5 BİN 780 ŞAHSA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği bu geniş çaplı uygulamalar neticesinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 5 bin 780 şahsa cezai işlem uygulandı. Ayrıca, eksiklikleri bulunan ve trafiğe çıkması sakıncalı görülen 582 araç ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.