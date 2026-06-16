Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aydın Poskıranlıoğlu’nun taziye adresi: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt / Malatya.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nadire Ateş’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mh. Battalgazi / Malatya.

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Esin’in taziye adresi: Cırıkpınar Mh. Battalgazi / Malatya.

63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Özgül’ün taziye adresi: Zaviye Mh. Yeşilyurt / Malatya.

94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Gökçe’nin taziye adresi: B.Mustafa Paşa Mh. Battalgazi / Malatya.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Yetmen’in taziye adresi: —.

1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahlem Elahmed’in taziye adresi: —.

46 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı’na defnedilen Nebahat Kamış’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mah. / Yeşilyurt / Malatya.

63 yaşında vefat eden ve Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Aydın’ın taziye adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya.