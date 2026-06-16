Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı ikinci birleşim toplantısını Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirdi. Şehrin imarından bütçesine kadar hayati kararların alındığı oturumda, meclis üyelerinin gündem maddelerinden bihaber şekilde ellerinden telefonları düşürmemesi, karar mekanizmasındaki ciddiyet krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

MADDELER GÖRÜŞÜLÜRKEN GÖZLER TELEFONLARDA

6 Şubat depremlerinin ardından adeta küllerinden doğmaya çalışan Malatya’da, belediye meclisinden çıkacak her bir karar hayati değer taşırken; karar vericilerin işin ciddiyetinden uzak görüntüsü objektiflere yansıdı. Gündem maddeleri tek tek oylanıp karara bağlanırken, birçok meclis üyesinin maddelerden bihaber şekilde ellerindeki telefonlarla ilgilenmesi, "Malatya’nın vekaleti kimlerin elinde?" sorusunu akıllara getirdi.

Meclis koltuklarında oturan üyelerin, depremle yıkılmış bir kentin sorumluluğunu ne derece taşıdığı ise kamuoyunda büyük bir tartışma konusu başlattı.

SORUMLULUK SADECE "EL KALDIRMAK" MI?

Meclis salonunda telefon ekranlarına kilitlenen meclis üyelerinin aslında Malatya halkı adına hangi kritik kararlara imza attığını biliyor musunuz? 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, halkın oylarıyla seçilen bu isimlerin omuzlarında devasa bir hukuki ve vicdani sorumluluk bulunuyor.

İşte meclis üyelerinin Malatya için yerine getirmek zorunda olduğu o kritik görevler:

1. ŞEHRİN KASASI ONLARA EMANET (BÜTÇE VE VİZYON)

Bütçe Onayı: Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve MASKİ gibi bağlı kuruluşların bütçelerini denetleyip onaylamak.

Stratejik Planlama: Malatya’nın 5 yıllık kalkınma ve yatırım vizyonunu belirlemek.

Faaliyet Raporu Denetimi: Belediye başkanının 1 yıllık icraatlarını denetlemek (Yetersiz bulunursa başkanı düşürmeye kadar giden süreci başlatma yetkisi meclistedir).

2. DEPREM SONRASI EN HAYATİ GÖREV: İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Nazım İmar Planları: Malatya genelindeki 1/5.000 ve 1/25.000 ölçekli planları karara bağlamak.

İlçe Planları Uyumu: Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 13 ilçeden gelen imar planlarını büyükşehre uyumlu hale getirmek.

Kentsel Dönüşüm: Deprem konutları, Yeni Çarşı düzenlemeleri ve riskli alan ilanlarında yasal onay merci olmak.

3. HALK ADINA DENETİM VE FİYAT TARİFELERİ

Denetim Komisyonu: Belediyenin tüm gelir-gider hesaplarını incelemek.

Zam ve Tarife Yetkisi: Toplu taşıma (MOTAŞ), su (MASKİ), otopark ve imar harçlarının fiyatlarını belirlemek.

Borçlanma: Büyük projeler için yapılacak yurt içi/yurt dışı borçlanmalara onay vermek.

YANLIŞ KARARA "EVET" DİYEN BEDELİNİ ÖDER!

Belediye meclis üyeleri mecliste attıkları her imzadan hukuken şahsen sorumludur. Kamu zararına yol açan veya mevzuata aykırı bir karara "Evet" oyu veren üyeler hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma açabilir ve oluşan mali zarar üyelerin cebinden tazmin edilir. Karara "Hayır" diyerek muhalefet şerhi koyduran üyeler ise bu sorumluluktan muaf tutulur.