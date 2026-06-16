Milyonlarca vatandaşın ve siyaset kulislerinin gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) gelecek haberlere çevrilmişken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten çok önemli açıklamalar geldi. Bakanlar Kurulu (Kabine) toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan yeni infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi çalışmaları ve Avrupa Parlamentosu (AP) raportörünün değerlendirmelerine ilişkin net mesajlar verdi.

Özellikle "Terörsüz Türkiye" süreci ile infaz kanununa yönelik yapılan hazırlıkların detayları, haberin devamında yer alıyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ MECLİS YÜRÜTÜYOR"

Gazeteciler tarafından yöneltilen en kritik sorulardan biri, hazırlık süreci devam eden 12. Yargı Paketi içerisinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığı yönündeydi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu iki sürecin birbirinden tamamen bağımsız ve ayrı kulvarlarda yürüdüğünü net bir dille ifade etti. Bakan Gürlek, konuya ilişkin şu önemli bilgileri paylaştı:

"Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi’ne son şeklini vermek üzere Meclis’te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor."

İNFAZ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI VAR MI? ÇOCUKLAR İÇİN YENİ ÖNERİ

Kamuoyunda beklenti oluşturan genel bir infaz düzenlemesine dair soruları da yanıtlayan Bakan Gürlek, şu an için çalışmanın kapsamının suça sürüklenen çocuklar ile sınırlı olduğunu işaret etti.

Yalnızca bu gruba yönelik bazı değerlendirme ve stratejik önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletildiğini belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor."

Bu açıklamayla birlikte, gözler tamamen Meclis bünyesinde kurulan komisyonun sunacağı rapora ve oradan çıkacak nihai karara çevrildi.

AVRUPA PARLAMENTOSU (AP) RAPORUNA SERT TEPKİ "BAĞLAYICILIĞI YOK"

Haberin bir diğer önemli gelişmesi ise Avrupa Parlamentosu raportörünün Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı değerlendirmeler oldu. Bir gazetecinin bu konudaki sorusu üzerine Gürlek, söz konusu raporun Türkiye açısından hiçbir yasal bağlayıcılığı bulunmadığının altını çizdi.

Görevlerini her zaman olduğu gibi hukuk çerçevesinde, kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiklerini aktaran Bakan Gürlek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı."