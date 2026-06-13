Siyaset arenasındaki hareketlilik yerelde de tüm hızıyla sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun danışmanı ve bölgenin tanınan siyasetçilerinden İbrahim Güzel, Malatya’nın Darende ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık dört gündür Malatya merkezi ve ilçelerinde olan Güzel’in sahadan devşirdiği izlenimler, vatandaşın siyaset kurumuna bakışına dair çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. İYİ Parti Darende İlçe Başkanı Ahmet Çakır ve ilçe yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette, hem ülke hem de şehir gündemine dair değerlendirmeler yaptı.

VATANDAŞ SIKINTILARINI ANLATACAK MUHATAP ARIYOR

Sahada vatandaşların ekonomik koşullar nedeniyle çok zor günler geçirdiğini bizzat gözlemlediğini belirten İbrahim Güzel, siyaset kurumuna yönelik güven kaybının dikkat çekici bir boyuta ulaştığını vurguladı. Seçilmiş siyasetçilerin halktan uzaklaştığı yönünde vatandaşlardan çok sert ve yoğun eleştiriler aldıklarını ifade eden Güzel, toplumun artık fildişi kulelerinden bakan değil; sorunları yerinde dinleyen, ulaşılabilir ve hesap verebilir siyasetçiler görmek istediğini aktardı.

"BİRİNCİ SIRADA ADALET TALEBİ VAR"

Sahadaki en büyük çığlığın adalet noktası olduğunun altını çizen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı İbrahim Güzel,

"İnsanlar ayrıcalık değil adalet istiyor. Haksızlıkların tamamen ortadan kalktığı, herkesin eşit muamele gördüğü bir yönetim anlayışı talep ediyorlar. Vatandaşlarımız, adaletin tam anlamıyla sağlanması halinde ülkedeki birçok kronik sorunun kendiliğinden çözüleceğine inanıyor"

ifadelerine yer verdi.

Siyasetin asıl ve temel gündeminin ekonomi ile istihdam olması gerektiğini hatırlatan Güzel; gençlere yeni iş imkânları sağlanmasının, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin kırmızı çizgileri ve öncelikli konuları olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Malatya sahasında en çok ekonomi, işsizlik ve deprem sonrası yaşanan mağduriyetlerin iletildiğini belirtti.

“MALATYA’DA İYİ PARTİ’YE İLGİ ARTIYOR”

Malatya genelinde İYİ Parti’ye yönelik ilginin gözle görülür bir şekilde yükselişe geçtiğini söyleyen İbrahim Güzel, çok farklı siyasi görüşlerden vatandaşların partiye destek vermeye başladığını ve yeni katılımların gerçekleştiğini müjdeledi. Vatandaşın İYİ Parti’yi muhalefet bloku içerisinde çok önemli bir "denge unsuru" olarak konumlandırdığını belirten Güzel, Malatya’da değişim beklentisinin her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.

“KUTUPLAŞMA DEĞİL BİRLİK GEREKLİ”

Konuşmasında terörle mücadele konusundaki net duruşlarını da yineleyen Güzel, terörün her türlüsüne amasız fakatsız karşı olduklarını söyledi. Türkiye’nin içine itildiği toplumsal ve siyasi kutuplaşmanın bir an önce son bulması gerektiğini ifade eden deneyimli siyasetçi, ülkenin ortak değerler etrafında kenetlenmeye ve birleşmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Darende halkına gösterdikleri sıcaklık ve misafirperverlik için teşekkür eden Güzel, tüm Malatyalılara şükranlarını sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İYİ Parti Darende İlçe Başkanı Ahmet Çakır ise halkın sorunlarını yerinde dinleyen siyaset anlayışının önemine dikkat çekerek,

"Sayın İbrahim Güzel’in Malatya ve Darende’ye ilişkin tespitleri bizim için çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızın taleplerini yakından takip etmeye devam edeceğiz"

açıklamalarına yer verdi.

Buluşma, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.