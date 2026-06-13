Günden güne artan maliyetler ve düşen alım gücü, vatandaşı alternatif alışveriş kanallarına yönlendirirken, spot piyasasından çarpıcı bir itiraf geldi. Spotçu esnafı Bekir Sıtkı Sarıgöl, piyasadaki acı tabloyu ve büyük firmalarla yaşanan haksız rekabeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Özellikle düğün paketi ve beyaz eşya alışverişi yapacakları yakından ilgilendiren bu açıklamalar, piyasadaki devasa fiyat uçurumunun arkasındaki gizemi de çözüyor.

"KALİTELİ MALZEMEYE ULAŞIM ŞU ANDA İMKANSIZ!"

Sektörün içindeki durumu özetleyen Sarıgöl, spot ürünlerdeki kalite ve fiyat dengesizliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Spot eşyalarda kaliteli olanlar pahalı, kalitesiz olanlar uygun fiyatlı. İş yapabilenler piyasanın üzerinde yüksek fiyatlardan satıyorlar. Vatandaşın da parası yok taksitli almak istiyor. Taksitle küçük esnaf veremez. Büyük esnaf yine kaymağı yiyor."

FİYATLAR ARASINDA UÇURUM VAR AMA BİR ŞARTA DİKKAT!

Spot ürünlerin aslında tamamen sıfır olduğunu ancak üretim materyallerinde değişiklik gösterdiğini belirten esnaf, mağaza fiyatları ile spot fiyatları arasındaki 5 katlık farkı rakamlarla açıkladı:

"Spot, sıfır fakat biraz daha uygun malzemeden yapılmış yani kalite olarak düşük. Halkın kaliteli malzemeye ulaşımı şu anda imkansız. İyi bir koltuk takımı 250-300 bin lira spotta 40 bin ile 60 bin arasında. Fiyat farkı açısından büyük bir uçurum var. Beyaz eşyada da durum aynı. Bir düğün paketi 250-300 bin lira, 500 bin arasında. Spotçularda en fazla 80-100 bin liraya mal olur. Ama kalite farkı var."

VATANDAŞ ÇARESİZ: KALİTE Mİ, BÜTÇE Mİ?

Esnafın yaptığı bu açıklamalar, piyasada dönen çarkı bir kez daha kanıtladı. Mağazalarda yarım milyon liraya dayanan düğün paketleri karşısında çaresiz kalan vatandaş, kalitesinin daha düşük olduğunu bile bile spotçuların yolunu tutmak zorunda kalıyor. Ancak nakit sıkıntısı yaşayan tüketicinin taksit talebi, küçük esnafı zorlarken yine dev mağaza zincirlerinin ekmeğine yağ sürüyor.