Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yaygın Mahallesi Yayla Evleri mevkiinde yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle adeta dünyadan izole bir yaşam sürüyor. Acil sağlık durumlarında dahi ambulans çağıramayan mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek bölgelerine acilen bir baz istasyonu kurulmasını talep ediyor.

Teknoloji çağının zirvesinin yaşandığı günümüzde, Malatya’dan gelen bir haber "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Battalgazi ilçesinin Yaygın Mahallesi’ne bağlı Yayla Evleri mevkiindeki iletişim altyapısı eksikliği, bölge halkının hayatını adeta kabusa çevirmiş durumda. Yaklaşık 60 hanenin yaşam mücadelesi verdiği yaylada, cep telefonlarının çekmemesi hem günlük hayatı felç ediyor hem de hayati riskleri beraberinde getiriyor.

"AMBULANS ÇAĞIRMAK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜYORUZ"

Yaşanan dijital mahrumiyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Tutuk, bölgede çok sayıda yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın yaşadığına dikkat çekti. Sorunun artık tahammül edilemez bir boyuta ulaştığını belirten Tutuk,

"Acil bir durumda ambulans çağırmak ya da bir yakınımıza sesimizi duyurmak için karşı tepelere tırmanmak zorunda kalıyoruz. Sırf bir telefon görüşmesi yapabilmek, şebeke bulabilmek için bazen 3 ila 5 kilometre yürüdüğümüz oluyor. Günümüzde iletişim artık lüks değil, su gibi, ekmek gibi temel bir ihtiyaç. Buna rağmen hâlâ telefonun çekmediği bir çağ dışılıkla mücadele ediyoruz. Yetkililerden tek bir isteğimiz var: Sesimizi duyun ve bu çileye son verin"

ifadelerine yer verdi.

YAZ AYLARINDA NÜFUS KATLANIYOR, TEHLİKE BÜYÜYOR!

Bölgedeki hareketliliğin yaz aylarında zirve yaptığını ifade eden bir diğer mahalle sakini Hacı Dere ise nüfusun artmasıyla birlikte mağduriyetin de katlandığını vurguladı. Yayla evlerinin özellikle yaz döneminde yoğun olarak kullanıldığını belirten Dere,

"Burada sabit 60 hane var ancak yaz mevsimi geldiğinde şehir dışından, gurbetten gelen vatandaşlarımızla birlikte nüfusumuz ciddi oranda artıyor. İnsanlar memleketlerine hasret gidermeye geliyor ama telefon çekmediği için ne dünyadan haber alabiliyorlar ne de bir olumsuzluk anında yardım isteyebiliyorlar. Güvenliğimiz ve sağlığımız pamuk ipliğine bağlı. Bölgemize bir baz istasyonu kurulması artık kaçınılmaz bir zorunluluktur"

ifadelerini kullandı.

"KALICI ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi temel acil hizmetlere erişimlerinin tamamen kısıtlandığını belirten Yaygın Mahallesi Yayla Evleri sakinleri, GSM operatörlerine ve ilgili bakanlık yetkililerine çağrıda bulundu. İletişim sorununun çözülmesinin sadece günlük yaşam konforunu artırmayacağını, aynı zamanda olası can kayıplarının önüne geçecek hayati bir adım olacağını ifade eden vatandaşlar, bölgede acilen bir inceleme yapılarak kalıcı bir baz istasyonu çözümü üretilmesini bekliyor.