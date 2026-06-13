Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme ve hobi kursları, kadınların üretime katılmasına ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına destek oluyor. Farklı alanlarda eğitim alan kursiyerler, ürettikleri el emeği ürünleri satışa sunarak gelir elde ediyor. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla açılan kurs merkezlerinde, uzman eğitmenler eşliğinde mesleki eğitimler veriliyor.

Merkezlerde dolgu bebek, amigurumi, geleneksel Türk işlemeleri, iğne ve firkete oyaları gibi klasik el sanatlarının yanı sıra doğal ve suni rattan ile sepet yapımı, yöresel halı deseni çizimi, kırk yama, Ezogelin bebek yapımı, yöresel kıyafet giydirme, tığ, şiş ve karışık örgülerle dokuma gibi pek çok farklı branşta eğitim süreci yürütülüyor.

ÜRÜNLER FUAR VE STANTLARDA ALICI BULUYOR

Kurslarda hazırlanan geleneksel ve modern tasarımlı ürünler; sergiler, fuarlar ve satış stantları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Alıcıların ilgisini çeken ürünler arasında özellikle yöresel figürlü Ezogelin bebekleri, el işi sepetler ve örgü modelleri yer alıyor. Kursiyerler, bu eğitimler sayesinde sadece yeni bir beceri edinmekle kalmadıklarını, ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle ev bütçelerine katkı sağladıklarını ifade ediyor. Ayrıca sosyal bir ortamda bir arada bulunmanın motivasyonlarını ve özgüvenlerini artırdığını belirtiyorlar.

"HEDEFİMİZ VATANDAŞLARIN EKONOMİK HAYATA KATILIMINI DESTEKLEMEK"

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, kursların temel amacının vatandaşların üretim becerilerini geliştirmek ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek olduğunu belirtti. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasına önem verdiklerini ifade eden Ercan, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlandığını ve kadınların üretime katılmasının yerel kalkınma açısından önem taşıdığını vurguladı.