Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremden etkilenen Malatya’da toplam 98 farklı bölge ve etapta afet konutu projesi yürütüyor. Resmi verilere göre, kent genelindeki şantiyelerin büyük bir kısmında fiziki ilerleme oranı yüzde 90 barajını aşmış durumda. Pütürge Yeşildere ve Battalgazi Çamurlu gibi ilk etaplarda anahtar teslimleri yüzde 100 seviyesiyle tamamlanırken; Yeşilyurt İkizce'de 2 bin 341 konutluk, Battalgazi Bahçebaşı'nda ise bin 321 konutluk en yüksek kapasiteli projelerde inşaat seviyesi yüzde 92 ile yüzde 97 arasına ulaştı.

İşte milyarlarca liralık yatırımla Malatya’yı yeniden inşa eden, binlerce aileyi güvenli yuvalarına kavuşturacak olan TOKİ Malatya afet konutları projelerinin tüm detayları, yüklenici firmaları, konut sayıları ve güncel ilerleme oranları:

ÖNE ÇIKAN DEV PROJELER VE İLERLEME ORANLARI

Yeşilyurt İkizce Bölgesi: İkizce'de binlerce konutluk devasa bir yaşam alanı yükseliyor. Rec Uluslararası İnşaat tarafından yürütülen 2. Bölge 2. Etap'taki 2.341 konutluk dev proje yüzde 97 seviyesine ulaştı. Yine İkizce'de Yıldızlar İnşaat tarafından üstlenilen etaplarda toplamda 4.000'den fazla konutun inşası yüzde 97 fiziki gerçekleşmeyle tamamlanma aşamasında.

Battalgazi Bahçebaşı ve Çamurlu Bölgeleri: Bahçebaşı Mahallesi'nde farklı etaplar halinde binlerce konut inşa ediliyor. Bölgedeki 7. Etapta 1.235 konut, 8. Etapta ise 1.321 konut yer alıyor ve buralarda da fiziki gerçekleşmeler yüzde 90’ın üzerinde. Çamurlu Mahallesi Akoğuz 1. Etapta yer alan 865 konut ise tamamen tamamlanarak yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Merkez Ticari ve Konut Dönüşümü: Battalgazi ve Yeşilyurt’un merkez mahallelerinde (İsmetiye, Dabakhane, İskender, İlyas, Saray vb.) hem konut hem de ticari alanların bir arada olduğu karma projeler yükseliyor. Örneğin, 20. Bölgedeki 1.316 konut ve 413 dükkanlık dev karma proje yüzde 89 seviyesine gelmiş durumda.

TOKİ MALATYA AFET KONUTLARI PROJELERİNİN İLÇE İLÇE TÜM DETAYLARI

Aşağıdaki listede, TOKİ'nin Malatya'da yürüttüğü 98 uygulamanın tamamı; proje adı, mevcut durumu, üstlenici firmaları, konut kapasiteleri ve mevcut fiziki ilerleme (seviye) yüzdeleriyle birlikte detaylandırılmıştır:

TAMAMLANAN VE yüzde 97-yüzde 100 SEVİYESİNE ULAŞAN PROJELER

1 - Malatya Pütürge Yeşildere Mah. Afet Konutu: Proje tamamlandı. Sadıksoy İnş. Taah. Paz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından inşa edilen projede 48 konut yer alıyor. İlerleme: yüzde 100

2 - Battalgazi Çamurlu Mah. Akoğuz 1. Etap 865 Konut ve 15 Dükkan: Proje tamamlandı. Polat Kuyumculuk İnş. ve Hime İnşaat İş Ortaklığı tarafından yapıldı. İlerleme: yüzde 100

3 - Arapgir İlçesi Şıhlar Mahallesi 3. Etap 198 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Epm İnşaat ve Doru İş Makinaları İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 99

4 - Battalgazi Hidayet ve Dabakhane Mah. 21. Bölge 383 Konut, 123 Dükkan, 1 Fırın: İnşaat aşamasında. Arslanlar İnşaat ve Ali Rıza Doğan İş Ortaklığı tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 99

5 - Battalgazi Çöşnük Mah. 34. Bölge 407 Konut ve Ticaret Merkezi: İnşaat aşamasında. Selahattin Kaldırım İnş. ve Bayburt Öz-Ka İnş. İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 98

6 - Yeşilyurt İlçesi Merkez 31. Bölge 750 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Leda Yapı ve Proje Ltd. Şti. tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 97

7 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 3. Etap 474 Konut, Ticaret Merkezi ve Cami: İnşaat aşamasında. Arslanlar İnşaat ve Serhat Özbek İnşaat İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 97

8 - Yeşilyurt İkizce Mahallesi 1. Etap 1180 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Yıldızlar İnş. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 97

9 - Yeşilyurt İkizce Mahallesi 3. Etap 736 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Güçar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. üstleniyor. İlerleme: yüzde 97

10 - Yeşilyurt İkizce Mahallesi 2. Etap 806 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Yıldızlar İnş. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 97

11 - Battalgazi Çamurlu Mah. 681 Adet Konut (I. Oturum): İnşaat aşamasında. Er Konut İnşaat ve Alkazan İnşaat İş Ortaklığı tarafından yürütülüyor. İlerleme: yüzde 97

12 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 4. Etap 726 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Ottotek İnşaat ve Binbay Yapı İnşaat İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 97

13 - Doğanşehir Altıntop Mah. 1. Etap 724 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Metag İnşaat ve Çetin İnşaat İş Ortaklığı tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 97

14 - Yeşilyurt İkizce Mah. 2. Bölge 2. Etap 2341 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Rec Uluslararası İnş. Yat. San. Ve Tic. A.Ş. üstleniyor. İlerleme: yüzde 97

15 - Kuluncak Bahçelievler Mah. 165 Konut ve Ticaret Merkezi: İnşaat aşamasında. Merkez Yapı İnşaat ve Net Yapı Mühendislik İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 97

16 - Yazıhan İlçesi Merkez 3. Etap 87 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Biser İnşaat ve Net Yapı Mühendislik İş Ortaklığı tarafından yürütülüyor. İlerleme: yüzde 97

17 - Yeşilyurt Merkez 19. Bölge 404 Konut, 114 Dükkan, 12 Ofis: İnşaat aşamasında. Güçar İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. yapıyor. İlerleme: yüzde 97

18 - Yeşilyurt İkizce Mah. 2. Bölge 4. Etap 1551 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Yıldızlar İnş. Ve Tic. A.Ş. tarafından inşa ediliyor. İlerleme: yüzde 97

19 - Yeşilyurt İkizce Mah. 2. Bölge 5. Etap 703 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Yıldızlar İnş. Ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülüyor. İlerleme: yüzde 97

20 - Yeşilyurt Merkez 5-6-7 ve 8. Bölgeler 1080 Konut, 58 Dükkan: İnşaat aşamasında. Biser İnşaat ve Merkez Yapı İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 97

21 - Yeşilyurt Merkez 24. Bölge 403 Konut, 7 Dükkan, 2 Ofis: İnşaat aşamasında. Polat Kuyumculuk İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. yürütüyor. İlerleme: yüzde 97

22 - Darende Hacıderviş Mah. 5. Etap 339 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Soyaş Grup İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. yapıyor. İlerleme: yüzde 97

23 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 6. Etap 1050 Konut, 20 Dükkan: İnşaat aşamasında. Maksem Yapı ve Özülke İnş. İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 97

24 - Darende Balaban Mah. 142 Konut ve Ticaret Merkezi: İnşaat aşamasında. Arc İnşaat Turizm Tarım Hayvancılık A.Ş. üstleniyor. İlerleme: yüzde 97

25 - Yeşilyurt İlyas Mah. ve Battalgazi İskender Mah. 22. Bölge 210 Konut: İnşaat aşamasında. Serhat Özbek İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. yürütüyor. İlerleme: yüzde 97

26 - Battalgazi Üçbağlar Mah. 36. Bölge 1. Etap 345 Konut, 4 Dükkan: İnşaat aşamasında. Polat Kuyumculuk İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. yapıyor. İlerleme: yüzde 97

27 - Yeşilyurt Uc ve Koyunoğlu Mah. 1. Etap 677 Konut, 98 Dükkan: İnşaat aşamasında. Polat Kuyumculuk ve Hime İnşaat İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 97

28 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 7. Etap 1235 Konut, 13 Dükkan: İnşaat aşamasında. Tetiş Yapı ve M.Y.S. Yol Yapı İş Ortaklığı tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 97

29 - Battalgazi Ucbağlar (Göztepe-Tandoğan) 39. Bölge 662 Konut: İnşaat aşamasında. Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. yapıyor. İlerleme: yüzde 97

30 - Battalgazi Yıldıztepe Mah. 27. Bölge 767 Konut, 23 Dükkan: İnşaat aşamasında. Bayındırlar Yapı ve Mfk Mühendislik İş Ortaklığı üstleniyor. İlerleme: yüzde 97

31 - Battalgazi Ucbağlar (Göztepe-Tandoğan) 28. Bölge 350 Konut: İnşaat aşamasında. Mestaş Mad. Taah. Tic. A.Ş. tarafından inşa ediliyor. İlerleme: yüzde 97

32 - Battalgazi Ucbağlar (Göztepe-Tandoğan) 38. Bölge 285 Konut: İnşaat aşamasında. Mestaş Mad. Taah. Tic. A.Ş. yürütüyor. İlerleme: yüzde 97

33 - Yeşilyurt Kaynarca ve Battalgazi İskender Mah. 30. Bölge 423 Konut: İnşaat aşamasında. Karakoç Toplu Konut ve Hmb Mühendislik İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 97

34 - Yeşilyurt Bostanbaşı Mah. 45. Bölge 179 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Hayma İnşaat Taahhüt Madencilik A.Ş. yapıyor. İlerleme: yüzde 97

35 - Arguvan Tepebağ Mah. 57 Konut ve 4 Dükkan: İnşaat aşamasında. Ali Eren İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üstleniyor. İlerleme: yüzde 97

36 - Doğanşehir Altıntop Mah. 2. Etap 516 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Gökhan Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yapıyor. İlerleme: yüzde 97

37 - Battalgazi Sarıcıoğlu ve Sancaktar Mah. 29. Bölge 531 Konut: İnşaat aşamasında. Raja Yapı ve Güveniş Mühendislik İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 97

38 - Battalgazi Çamurlu Mah. Akoğuz 2. Etap 875 Konut, 14 Dükkan: İnşaat aşamasında. Burakcan İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından inşa ediliyor. İlerleme: yüzde 97

39 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 18. Etap 379 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Yiğit Group İnşaat Anonim Şirketi yapıyor. İlerleme: yüzde 97

40 - Yeşilyurt Bostanbaşı Mah. 56. Bölge 284 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Karakoç Toplu Konut Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. yürütüyor. İlerleme: yüzde 97

yüzde 90 - yüzde 96 SEVİYESİNDEKİ İLERLEME AŞAMASINDAKİ PROJELER

41 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 2. Etap 599 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Temhek İnşaat ve Polat Kuyumculuk İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 96

42 - Doğanşehir Karşıyaka Mah. 2. Etap 603 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Güçar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 96

43 - Yazıhan İlçesi 2. Etap 157 Konut ve Ticaret Merkezi: İnşaat aşamasında. Halil Koç üstleniyor. İlerleme: yüzde 96

44 - Hekimhan Fatih Mah. 553 Konut ve Ticaret Merkezi: İnşaat aşamasında. Özcan Çelik İnş. ve Artı Değer İnş. Adi Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 96

45 - Akçadağ Kültür Mah. 1. Etap 310 Konut ve 1 Büfe: İnşaat aşamasında. Biser İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. yürütüyor. İlerleme: yüzde 96

46 - Yeşilyurt İkizce Mah. 2. Bölge 1. Etap 1775 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Maksem Yapı ve Özülke İnş. İş Ortaklığı tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 96

47 - Yeşilyurt İkizce Mah. 2. Bölge 3. Etap 1961 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Maksem Yapı ve Özülke İnş. İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 96

48 - Akçadağ İlçesi 2. Etap 407 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Mehmet Bulut ve Emaş Gayrimenkul İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 96

49 - Kale İkizpınar Mah. 268 Konut, Cami ve Ticaret Merkezi: İnşaat aşamasında. Ayhan Uslu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi üstleniyor. İlerleme: yüzde 96

50 - Battalgazi Ucbağlar Mah. 37. Bölge 749 Konut, 16 Dükkan: İnşaat aşamasında. Metag İnşaat ve Çetin İnşaat İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 93

51 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 8. Etap 1321 Konut, 15 Dükkan: İnşaat aşamasında. İntes Grup ve İnterkon Müh. ve Proyap İnş. İş Ortaklığı tarafından inşa ediliyor. İlerleme: yüzde 92

52 - Yeşilyurt İkizce Mah. 2. Bölge 8. Etap 1078 Konut, 2 Ticaret Mer.: İnşaat aşamasında. Yıldızlar İnş. Ve Tic. A.Ş. yürütüyor. İlerleme: yüzde 92

53 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 12. Etap 426 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Gökhan Madencilik ve Çetin İnşaat İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 92

54 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 1. Etap 731 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Gökhan Madencilik ve Çetin İnşaat İş Ortaklığı üstleniyor. İlerleme: yüzde 92

55 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 20. Etap 486 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Ayhan Uslu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 92

56 - Yeşilyurt İkizce Mah. 2. Bölge 6. Etap 844 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Rec Uluslararası İnş. Yat. San. Ve Tic. A.Ş. yürütüyor. İlerleme: yüzde 91

57 - Pütürge Köylü Mah. 2. Etap 515 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Hekyıl Madencilik ve Hime İnşaat İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 91

58 - Yeşilyurt Çilesiz Mah. 32. Bölge 295 Konut, 14 Dükkan: İnşaat aşamasında. Balkent İnşaat ve Ömbay İnşaat İş Ortaklığı tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 91

59 - Battalgazi Sarıcıoğlu-Sancaktar 29. Bölge 3. Etap 1009 Konut: İnşaat aşamasında. Binbaylar Grup ve İzbay İnşaat İş Ortaklığı üstleniyor. İlerleme: yüzde 91

60 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 12. Etap 791 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Güçar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yapıyor. İlerleme: yüzde 91

61 - Yeşilyurt Yakınca Mah. 51. Bölge 633 Konut, 56 Dükkan: İnşaat aşamasında. Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. yürütüyor. İlerleme: yüzde 91

62 - Yeşilyurt Yakınca Mah. 52. ve 53. Bölgeler 417 Konut: İnşaat aşamasında. Agel Taahhüt ve Agel İnşaat İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 91

63 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 2. Etap 836 Konut, 31 Dükkan: İnşaat aşamasında. Maksem Yapı ve Özülke İnş. İş Ortaklığı tarafından inşa ediliyor. İlerleme: yüzde 91

64 - Yeşilyurt Bostanbaşı Mah. 60. Bölge 141 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Sabri Unat üstleniyor. İlerleme: yüzde 91

65 - Yeşilyurt Hacıabdi, Uc ve Koyunoğlu 2. Etap 1048 Konut: İnşaat aşamasında. Leda Yapı ve Proje Ltd. Şti. tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 90

66 - Battalgazi Merkez 4. Bölge 1. Etap 497 Konut, 335 Dükkan, 130 Ofis: İnşaat aşamasında. Güçar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yürütüyor. İlerleme: yüzde 90

67 - Yeşilyurt İlyas Mah. 23. Bölge 250 Konut, 63 Dükkan: İnşaat aşamasında. Halil Koç yapıyor. İlerleme: yüzde 90

68 - Pütürge İlçesi 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Cami: İnşaat aşamasında. Aselsa İnşaat Mühendislik Demir Çelik A.Ş. üstleniyor. İlerleme: yüzde 90

69 - Battalgazi İlçesi 3 Ticaret Merkezi ve 4 Cami İnşaatı: İnşaat aşamasında. Leda Yapı ve Proje Ltd. Şti. tarafından inşa ediliyor. İlerleme: yüzde 90

70 - Battalgazi Çöşnük Mah. 35. Bölge 131 Konut, 2 Dükkan: İnşaat aşamasında. Bursab İnşaat ve Abdulvahap Yılmaz Adi Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 90

71 - Doğanşehir 3 Ticaret Merkezi ve 2 Cami İnşaatı: İnşaat aşamasında. Canbaylar İnşaat Mühendislik Tur. Tekst. Ltd. Şti. yürütüyor. İlerleme: yüzde 90

72 - Battalgazi Hidayet Mah. 29. Bölge 5. Etap 334 Konut: İnşaat aşamasında. Magim Grup İnşaat-Gıda Yatırım Ltd. Şti. tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 90

73 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 14. Etap 798 Konut, 48 Dükkan: İnşaat aşamasında. Pilon Yapı ve Güçar İnşaat İş Ortaklığı üstleniyor. İlerleme: yüzde 90

74 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 11. Etap 928 Konut, 4 Ticaret Mer.: İnşaat aşamasında. Leda Yapı ve Proje Ltd. Şti. yapıyor. İlerleme: yüzde 90

75 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 13. Etap 368 Konut, 30 Dükkan: İnşaat aşamasında. Magim Grup İnşaat-Gıda Yatırım Ltd. Şti. tarafından yürütülüyor. İlerleme: yüzde 90

76 - Yeşilyurt Bostanbaşı (54-55. Bölge) ve Çilesiz 2. Etap 590 Konut: İnşaat aşamasında. İlci İnşaat ve Cenpol Grup İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 90

77 - Yeşilyurt Kaynarca ve Battalgazi İskender 30. Bölge 2. Etap 298 Konut: İnşaat aşamasında. Sağır Kardeşler ve Ramazan Altundal İş Ortaklığı üstleniyor. İlerleme: yüzde 90

78 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 19. Etap 498 Konut, 24 Dükkan: İnşaat aşamasında. Dibay İnş. Tur. Müh. Telek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. yapıyor. İlerleme: yüzde 90

79 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 8. Etap 369 Konut, 1 Cami: İnşaat aşamasında. Polen İnşaat ve Agn Mühendislik İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 90

80 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 6. Etap 350 Konut, 22 Dükkan: İnşaat aşamasında. Artos Teknik Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 90

81 - Yeşilyurt Bostanbaşı Mah. 62. Bölge 127 Konut, 6 Dükkan: İnşaat aşamasında. Altunyapı İnşaat ve Beyaz Kule İnşaat İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 90

DEVAM EDEN VE BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAKİ DİĞER PROJELER

82 - Battalgazi Hanımın Çiftliği-Hidayet 29. Bölge 2. Etap 651 Konut: İnşaat aşamasında. Erkut İnşaat Yapı Endüstrisi San. Ve Tic. A.Ş. üstleniyor. İlerleme: yüzde 89

83 - Merkez Mahalleler 20. Bölge 1316 Konut, 413 Dükkan, 4 Fırın: İnşaat aşamasında. Aydur Yapı ve Biser İnşaat İş Ortaklığı tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 89

84 - Battalgazi Hidayet Mah. 29. Bölge 4. Etap 1015 Konut: İnşaat aşamasında. Yılkanur İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. yürütüyor. İlerleme: yüzde 89

85 - Yeşilyurt İkizce Mah. 3. Bölge 11. Etap 882 Konut, 34 Dükkan: İnşaat aşamasında. Maksem Yapı ve Özülke İnş. İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 86

86 - Yeşilyurt İkizce 1. ve 2. Bölge Dükkan ve Cami Projeleri: İnşaat aşamasında. Güras Mühendislik Mimarlık Ticaret Ltd. Şti. üstleniyor. İlerleme: yüzde 85

87 - Battalgazi Saray Mah. 26. Bölge 676 Konut, 65 Dükkan: İnşaat aşamasında. Güçar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yapıyor. İlerleme: yüzde 85

88 - Yeşilyurt İkizce Mah. 2. Bölge 7. Etap 635 Konut, 2 Ticaret Mer.: İnşaat aşamasında. Güneştekin İnş. Turz. Oto. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 85

89 - Battalgazi Uçbağlar 44. Bölge 202 Konut ve Doğanyol Cami İşi: İnşaat aşamasında. Yhm Yapı ve Aydın İnş. İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 79

90 - Battalgazi Bahçebaşı Mah. 9. Etap 919 Konut, 10 Dükkan: İnşaat aşamasında. May İnş. Taah. Müş. Ve Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 76

91 - Battalgazi Dernek ve İzzetiye Mah. 3. Bölge 2. Etap 564 Konut: İnşaat aşamasında. Polat Kuyumculuk İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. üstleniyor. İlerleme: yüzde 76

92 - Doğanşehir Doğu ve Yeni Mah. 907 Konut, 400 Ticari, 18 Ofis: İnşaat aşamasında. Mustafa Ekşi Yapı ve Mç Müteahhitlik İş Ortaklığı yapıyor. İlerleme: yüzde 71

93 - Battalgazi 4. Bölge 4-5-6. Etaplar 754 Konut, 280 Dükkan: İnşaat aşamasında. Can İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. yürütüyor. İlerleme: yüzde 70

94 - Yeşilyurt Yakınca Mahallesi 997 Konut ve Ticaret Merkezi: İnşaat aşamasında. Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnş. A.Ş. yapıyor. İlerleme: yüzde 70

95 - Darende ve Akçadağ İlçeleri Ticaret Merkezi ve Cami İşleri: İnşaat aşamasında. Bayır Grup İnşaat Anonim Şirketi üstleniyor. İlerleme: yüzde 45

96 - Doğanşehir Erkenek Mah. 110 Konut, 105 Dükkan, 1 Fırın: İnşaat aşamasında. Biser İnşaat ve Net Yapı Mühendislik İş Ortaklığı tarafından yapılıyor. İlerleme: yüzde 41

97 - Pütürge Köylü Mahallesi Merkez 83 Adet Konut: İnşaat aşamasında. Zer Grup Yapı ve Emçelik Beton İş Ortaklığı yürütüyor. İlerleme: yüzde 29

98 - Battalgazi Cevherizade ve İzzetiye 3. Bölge 3. Etap 679 Konut: İnşaat aşamasında. Güçar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yapıyor. İlerleme: yüzde 29