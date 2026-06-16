Maliye politikalarında etkinlik ve vergilendirmede adalet ilkeleri doğrultusunda adımlar atmaya devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde önemli değişiklikler içeren tebliği yürürlüğe koydu. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme; vakıf üniversitesi hastanelerinin vergi muafiyetlerinden kamulaştırma bedellerine, Darülaceze’ye sağlanan kolaylıklardan ithalatta KDV iade süreçlerine kadar geniş bir alanı yeniden şekillendiriyor.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE KDV ŞOKU

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, vakıf üniversiteleri tarafından işletilen sağlık kuruluşlarına yönelik oldu. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kurduğu yükseköğretim kurumlarınca işletilen hastane, klinik, dispanser ve laboratuvar gibi yerlerin sunduğu teslim ve hizmetler artık KDV istisnası kapsamında olmayacak ve genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecek. Ancak bu kuruluşlar doğrudan ana vakıf tarafından işletilirse muafiyet hakkı korunacak.

KAMU YARARINA KAMULAŞTIRMALARA TAM MUAFİYET

Tebliğde öne çıkan bir diğer kritik reform ise kamulaştırma işlemlerine yönelik oldu. Kamu yararı gözetilerek yapılan taşınmaz kamulaştırmalarında, mülkün devlet ve kamu tüzel kişilerine devri KDV’den muaf tutuldu. Mükelleflerin bu taşınmazları edinirken ödedikleri KDV ise beyannamede indirim hesaplarından çıkarılarak gelir veya kurumlar vergisi matrahında gider/maliyet olarak yazılabilecek. Ayrıca sosyal dayanışma kapsamında Darülaceze ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen mazbut vakıflar da KDV istisna ve bağış hükümlerine dahil edilerek kapsam genişletildi.