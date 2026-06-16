16 Haziran 2026 Salı günü küresel piyasalarda Altın ONS fiyatı 4.314,95 Dolar seviyesinde işlem görürken, Malatya iç piyasasında da fiyatlar adeta uçuşa geçti. Peki, Malatya sarraflarında çeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL? İşte kuyumculardaki en güncel alış ve satış fiyat listesi...

MALATYA KUYUMCULAR ODASI GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

Malatya'daki kuyumcularda anlık olarak uygulanan altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.450 TL | Satış 6.680 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.400 TL | Satış 10.830 TL

Yarım Altın: Alış 20.800 TL | Satış 21.660 TL

Liralık Altın: Alış 41.600 TL | Satış 43.320 TL

Ata Lira: Alış 42.790 TL | Satış 44.560 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 104.000 TL | Satış 108.300 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.940 TL | Satış 6.360 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.640 TL

PİYASALARDA SON DURUM: ONS VE MALATYA ENDEKSİ UÇUYOR

Küresel piyasalarda altının ons fiyatının 4.314,95 Dolar gibi tarihi seviyelerde seyretmesi, Malatya'da gram altının satış fiyatını 6.680 TL'ye kadar tırmandırdı. Yatırımcıların güvenli limanı olan çeyrek altın ise 10 bin TL barajını aşarak 10.830 TL'den alıcı buluyor. Düğün sezonunun gözdesi 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 6.360 TL olarak işlem görüyor.