Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait merakla beklenen motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. Bölge illerinin caddelerindeki yükü, ekonomik hareketliliği ve lojistik gücü doğrudan gösteren verilerde, Malatya’nın ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Komşu iller Elazığ ve Adıyaman ile kıyaslandığında Malatya, adeta tek başına bir güç merkezi olarak öne çıkıyor.

MALATYA ÇEYREK MİLYON BARAJINI DEVİRDİ!

Mayıs 2026 itibarıyla Malatya’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 255 bin 905’e ulaştı. Şehrin sokaklarındaki her iki araçtan birini ise 135 bin 147 adetle otomobiller oluşturuyor. Bu rakamlar, Malatya’nın sadece nüfus olarak değil, trafikteki yoğunluk ve ekonomik sirkülasyon olarak da bölgenin ana damarı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

KOMŞUDA DURUM NE? ELAZIĞ VE ADIYAMAN TAKİPTE

Malatya zirvedeki yerini açık ara korurken, en yakın takipçisi konumundaki Elazığ 181 bin 963 toplam araç sayısı ile ikinci sırada yer aldı. Elazığ’da otomobil sayısı 104 bin 695 olarak kayıtlara geçti.

Bölgenin bir diğer önemli kenti Adıyaman ise toplamda 165 bin 743 araçla üçüncü sırada yer alıyor. Adıyaman’ın otomobil sayısı ise 72 bin 180 seviyesinde kaldı. Malatya'nın tek başına ulaştığı hacim, komşu illerin her birine neredeyse 100 bin araçlık bir fark attığını gösteriyor.

TRAKTÖR ORDUSU MALATYA İKİ İLİ BİRDEN GÖLGEDE BIRAKTI

TÜİK’in açıkladığı tablolarda en dikkat çeken detaylardan biri tarımsal üretimin gücü oldu. Dünya kayısı başkenti Malatya, 33 bin 396 traktör sayısı ile tarımdaki makineleşme gücünü ortaya koydu. En yakın komşusu Elazığ’ın 15 bin 102, Adıyaman’ın ise 22 bin 861 traktörü bulunuyor. Malatya, tarım sahasındaki bu ezici üstünlüğüyle komşularına tek başına meydan okuyor.

ADIYAMAN'DAN EZBER BOZAN MOTOSİKLET ÇIKIŞI!

Haberin en orijinal ve şaşırtıcı detayı ise motosiklet sayılarında gizli. Toplam araç sayısında Malatya ve Elazığ’ın gerisinde kalan Adıyaman, 38 bin 739 motosiklet sayısı ile iki ili de geride bırakarak bölgenin "en iki tekerlekli" kenti oldu. Malatya’da bu sayısı 25 bin 598, Elazığ’da ise 16 bin 571 olarak ölçüldü.

ÜÇ İLİN MAYIS 2026 TRAFİK HARİTASI (ÖZET VERİLER)

Malatya: 255 bin 905 Toplam Araç | 135 bin 147 Otomobil | 33 bin 396 Traktör

255 bin 905 Toplam Araç | 135 bin 147 Otomobil | 33 bin 396 Traktör Elazığ: 181 bin 963 Toplam Araç | 104 bin 695 Otomobil | 15 bin 102 Traktör

181 bin 963 Toplam Araç | 104 bin 695 Otomobil | 15 bin 102 Traktör Adıyaman: 165 bin 743 Toplam Araç | 72 bin 180 Otomobil | 38 bin 739 Motosiklet

Mayıs 2026 verileri gösteriyor ki; Malatya'nın caddelerindeki ve tarım arazilerindeki hareketlilik, önümüzdeki süreçte kentte yeni yol ve altyapı ihtiyaçlarını da beraberinde getirecek. Komşular arasındaki bu tatlı rekabette Malatya liderliğini korurken, her ilin kendi karakteristik yapısı (Malatya'da traktör gücü, Adıyaman'da motosiklet yoğunluğu) verilere net bir şekilde yansıdı.