Akçadağ ilçesinde düzenlenen resim sergisi, sanatın birleştirici gücünün yanı sıra azim ve kararlılığın da simgesi oldu. Akçadağ Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Fatma Yıldız Sarıbaş tarafından hazırlanan sergi, yoğun katılımla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Serginin açılışına Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DEPREM SONRASI HAYATA VE SANATA TUTUNDU

Programın en dikkat çeken ismi ise 6 Şubat depremlerinde uzuv kaybı yaşayan Resim Öğretmeni Fatma Yıldız Sarıbaş oldu. Yaşadığı ağır travmaya rağmen mesleğini bırakmayan ve sanat üretmeye devam eden Sarıbaş'ın ortaya koyduğu mücadele, katılımcılardan büyük takdir gördü.

Serginin hazırlanmasında önemli emek harcayan öğretmenin kararlılığı, öğrencilerine ve meslektaşlarına ilham verdi. Eğitim ve sanat yolculuğunu tüm zorluklara rağmen sürdüren Sarıbaş, sergiye katılanların takdirini kazandı.

Sergide konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, sanatın öğrencilerin estetik gelişimindeki önemine dikkat çekerek kültürel değerlerin yaşatılmasında da önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Bakır, deprem sonrası gösterdiği örnek mücadele nedeniyle Fatma Yıldız Sarıbaş'a teşekkür ederek, "Yaşadığı zorlu sürece rağmen fırçasını bırakmayan ve yaşama tutkusuyla hepimize örnek olan değerli meslektaşımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Akçadağ'da açılan sergi, hem öğrencilerin sanatsal çalışmalarını görünür kılması hem de deprem sonrası hayata tutunmanın güçlü bir örneğini sunması açısından büyük beğeni topladı. Program, eserlerin incelenmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Depremin izlerini azim ve sanatla silmeye çalışan Fatma Yıldız Sarıbaş'ın hikayesi, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatırken, eğitim camiasına da ilham veren bir örnek olarak hafızalara kazındı.