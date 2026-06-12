Malatya’da ulaşımda kaliteyi ve güvenliği artırmak amacıyla yürütülen altyapı seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Kent merkezindeki yatırımlarını ilçelere de taşıyan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinde geniş kapsamlı bir yol yapım, bakım ve onarım mesaisi başlattı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ilçenin yıllardır çözüm bekleyen grup yolları ve mahalle bağlantıları sil baştan yenileniyor. Akçadağ’da trafiğe yeni bir soluk getirecek hummalı çalışmalarda öncelikli hizmet alan o mahalleler ve güncel yol listesi belli oldu.

AKÇADAĞ'DA ÇALIŞMA YAPILAN O MAHALLELERİN LİSTESİ

1. DOĞU MAHALLESİ (MUHACİR SOKAK)

Listenin en kritik noktalarından biri olan Doğu Mahallesi Muhacir Sokak’ta tam 4 kilometrelik bir hat üzerinde çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu yolun 1 kilometrelik kısmında stabilize alt temel malzeme serimini eksiksiz tamamladı. Geriye kalan 3 kilometrelik güzergahta ise ulaşım konforunu artıracak hummalı mesai kesintisiz devam ediyor.

2. GÖLPINAR KÖY GRUP YOLU

İlçedeki tarımsal ve sosyal hareketliliğin ana damarlarından biri olan 6 kilometrelik Gölpınar Köy Grup Yolu’nda altyapı tamamen güçlendirildi. Ekipler, stabilize alt temel ve elek altı malzeme serim işlemlerini bitirerek yolu üstyapı ve sıcak asfalt çalışmalarına hazır hale getirdi.

3. YAĞMURLU VE BAHRİ TOKİ KONUTLARI YOLU

Deprem konutlarının güvenli ulaşımı için büyük önem taşıyan Bahri TOKİ Konutları bölgesindeki 2,7 kilometrelik yol güzergahında stabilize elek altı malzeme serimi kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Ayrıca bu hatla bağlantılı olan Yağmurlu-Bahri Grup Yolu’nun 1,3 kilometrelik kısmında da zemin güçlendirme çalışmaları başarıyla bitirildi.

4. ŞEYHLER MAHALLESİ

Akçadağ’da konforlu ulaşımın yeni adresi Şeyhler Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin ulaşım kalitesini artırmak için kolları sıvayan ekipler, bölgede toplam 5,5 kilometrelik bir yol ağını yeniledi. Çalışmalar kapsamında:

1,5 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı.

sıcak asfalt serimi yapıldı. 4 kilometre hat üzerinde ise bakım ve onarım faaliyeti gerçekleştirildi.

Akçadağ genelinde sürdürürülen bu yol yatırımları, özellikle kırsal mahallelerin ilçe merkezine ve Malatya genel trafiğine güvenle bağlanmasını amaçlıyor. Peki, sizin mahallenizde ya da güzergahınızda yol çalışmaları tamamlandı mı? Düşüncelerinizi ve bölgenizdeki yol durumunu aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.