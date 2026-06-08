Malatya’da mevsimlik tarım işçilerinin daha sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışır şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla inşa edilen METİP Malatya Geçici Barınma Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, UNDP Türkiye ve Türk Kızılayı koordinasyonunda Akçadağ ilçesinde kurulan tesis, mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için modern bir yaşam alanı sunacak.

Açılış ve devir teslim törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, uluslararası kuruluşların yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“MALATYA’MIZ BUGÜN YENİDEN AYAĞA KALKMIŞTIR”

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın yeniden inşa sürecinde önemli mesafeler kat ettiğini belirtti.

Başkan Er,

“6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşayan Malatya’mız bu felaketten en fazla etkilenen illerimizden biri oldu. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un destekleri ve tüm kurumlarımızın katkılarıyla bu zorlu süreci başarıyla yönettik. Malatya’mız bugün yeniden ayağa kalkmıştır”

dedi.

“İŞÇİLERİMİZİN YAŞAM ŞARTLARI ÖNEMLİ BİR KONU”

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Er,

“Bakanlıklarımızın ve uluslararası kuruluşların bu konuya sahip çıkarak böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirmeleri bizleri memnun etmiştir. Bu projenin sadece Malatya’da değil, ülkemizin farklı bölgelerinde de yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum”

ifadelerini kullandı.

100 ÇADIR KAPASİTELİ MODERN TESİS

Malatya Vali Vekili Sedat Özdemir, Akçadağ’da kurulan tesisin mevsimlik tarım işçilerine ve ailelerine modern bir yaşam alanı sağlayacağını belirterek,

“Merkezimizde 100 çadır kapasiteli konaklama alanının yanı sıra yönetim binası, sağlık tarama alanı, kayıt birimi, eğitim salonları, çok amaçlı salon, mescit ve çeşitli sosyal donatı alanları bulunmaktadır”

dedi.

KAYITLI İSTİHDAM VE KIRSAL KALKINMAYA DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, projenin birçok önemli hedefe hizmet ettiğini belirterek,

“Bu proje kayıtlı istihdamın artırılması, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, tarımsal örgütlerin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla hayata geçirilmiştir”

diye konuştu.

“AİLE ODAKLI YAKLAŞIMI BENİMSİYORUZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kürşat Babayiğit ise mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmaların merkezinde ailelerin bulunduğunu belirterek,

“Mevsimlik tarım işçilerimize yönelik çalışmalarımızda aile odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ VE UNDP’DEN DESTEK MESAJI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Daire Başkanı Maria Luisa Wyganowski,

“Bu tesis mevsimlik tarım işçileri için önemli fırsatlar sunacaktır. Avrupa Birliği olarak tarım sektörüne ve sosyal kalkınma projelerine desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz”

dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise mevsimlik tarım işçilerinin kırsal ekonomide kritik rol üstlendiğini belirterek,

“Akçadağ’da hayata geçirilen bu tesis, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Projenin diğer iller için de model olacağına inanıyoruz”

şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen sembolik imza töreniyle tesisin devir teslim işlemi gerçekleştirildi. Başkan Sami Er ve protokol üyeleri daha sonra barınma alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Modern altyapısı, sosyal donatıları ve hizmet birimleriyle dikkat çeken METİP Malatya Geçici Barınma Alanı’nın, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam kalitesini artırması ve bölgedeki sosyal kalkınmaya katkı sunması hedefleniyor.