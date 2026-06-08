"29. Bölge 1. Etap" kapsamında inşa edilen 531 adet konut, 16 dükkan ve 2 fırın projesinde çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları tamamlanan bloklar, bugünden itibaren hak sahiplerine kapılarını açmaya başlıyor.

Yaklaşık iki haftaya yayılacak olan ve 19 Haziran'a kadar sürecek olan yoğun teslimat programının detayları şu şekilde:

Teslimat takvimi bugün itibarıyla resmen başladı. İlk etapta TİP3-3 ve TİP5-7 bloklarındaki toplam 48 daire hak sahipleriyle buluşuyor.

8 Haziran 2026: TİP3-3 (36 Daire) ve TİP5-7 (12 Daire)

9 Haziran 2026: TİP3-4 (36 Daire) ve TİP5-6 (12 Daire)

TESLİMATLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK (10-14 HAZİRAN)

Haziran ayının ortasına doğru yürütülecek yoğun program dahilinde hem standart daireler hem de kapıcı dairesi (KD) eklentili bloklar hak sahiplerine sunulacak:

10 Haziran 2026: TİP1-4 (23+KD Daire) ve TİP2-2 (18 Daire)

11 Haziran 2026: TİP3-2 (36 Daire) ve TİP5-2 (12 Daire)

12 Haziran 2026: TİP3-2/1 (36 Daire) ve TİP5-4 (12 Daire)

13 Haziran 2026: TİP1-2 (23+KD Daire) ve TİP1-7 (24 Daire)

14 Haziran 2026: TİP3-1 (36 Daire) ve TİP5-3 (11+KD Daire)

KAPANIŞ 19 HAZİRAN'DA YAPILACAK (15-19 HAZİRAN)

Programın son kulvarında ise geriye kalan 9 bloğun teslimatı gerçekleştirilerek 1. Etap süreci noktalanacak:

15 Haziran 2026: TİP1-1 (23+KD Daire) ve TİP5-5 (12 Daire)

16 Haziran 2026: TİP1-3 (24 Daire) ve TİP2-1 (18 Daire)

17 Haziran 2026: TİP1-6 (24 Daire) ve TİP5-1 (12 Daire)

18 Haziran 2026: TİP1T-1 (22 Daire) ve TİP1T-2 (22 Daire)

19 Haziran 2026: TİP1-5 (23+KD Daire) ve TİP1-8 (24 Daire)

Hak sahiplerinin belirtilen günlerde teslimat alanında hazır bulunmaları, sürecin aksamadan ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.