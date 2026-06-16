Battalgazi’nin Şanslı Mahallesi! Birçok Bölgede Yok Sadece Selçuklu Mahallesi’nde

Malatya genelinde sağlık hizmetlerine erişim noktasında zaman zaman yaşanan aksaklıklar ve gecikmeler vatandaşın en büyük dertlerinden biriyken, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi, bünyesinde barındırdığı ve pek çok mahallede bulunmayan sağlık hizmetiyle fark yaratıyor.

Her an kapıyı çalabilecek acil durumlara karşı adeta bir kalkan görevi gören bu sistem, mahalle sakinlerine büyük bir güven veriyor.

5-6 YIL ÖNCE KURULDU, 7/24 KESİNTİSİZ HİZMET VERİYOR!

Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya özel çok önemli açıklamalarda bulunan Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas, mahallenin sahip olduğu bu büyük ayrıcalığın detaylarını paylaştı. Muhtar Ayas, birçok mahallede 112 acil servis noktasının bulunmadığına dikkat çekti.

Muhtar Ayas, mahalledeki büyük bir parkın hemen devamında yer alan 112 acil noktasının sabit bir binaya sahip olduğunu ve kurulduğu günden bu yana tam 5-6 yıldır 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görev yaptığını vurguladı.

SADECE MAHALLEYE DEĞİL, ŞEHİR MERKEZİNE KADAR HİZMET EDİYOR

Selçuklu Mahallesi’ndeki bu kritik noktanın sadece kendi mahalle sakinlerine değil, çok geniş bir havzaya hitap ettiğini belirten Halil Ayas,

"Her mahallede 112 acil yok ama Selçuklu Mahallesi’nde 112 acil noktası var. Bunun gayretini göstererek, müdahalesini vererek işte parkımızın devamında 112 acil 7-24 görev yapıyor. 112 acil orada sabit duruyor. Binası yapıldı. Sabit 7-24 görevli. 5-6 yıl oldu 112 acil noktası yapılalı. Bütün bu yöreye, şehir merkezine kadar bu yöreye hizmet eden bir 112 acil"

ifadelerine yer verdi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Mahalleye kazandırılan bu hayati hizmet binası için geçmiş dönem yöneticilerine de vefa borçlarını ödeyen Muhtar Halil Ayas,

"Emeği geçen ve bu yeri bize tahsis eden o zamanki belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz"

diyerek sözlerini noktaladı.