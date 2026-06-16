Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Mustafa Akbaş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 44 AFG 577 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Akbaş, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı ve yol kenarındaki araziye savruldu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Akbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.