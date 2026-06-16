Malatya’da konut teslimatları ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte beyaz eşya piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Ancak alım gücünün daralması, tüketicileri daha ucuz alternatiflere yönlendiriyor. Tam da bu noktada devreye giren ve uygun fiyatlı beyaz eşya satan zincir marketler, vatandaşın kafasını karıştırıyor. Malatya'da sektörün nabzını tutan esnaf Taha Kodaman, ucuz diye tercih edilen o ürünlerin arkasındaki gerçek farkı tek tek anlattı.

Vatandaşların zincir marketlerdeki fiyatlara aldanarak büyük bir yanılgıya düştüğünü belirten Taha Kodaman,

"Marketlerdeki fiyatlarla bizim aramızdaki fiyatlar arasındaki farklılıklar insanların kafalarını karıştırıyor. Ama orada hizmet kaliteleri bizden daha düşük. İleride bir sorun olduğu zaman çözüm üretecek insan bulamıyorlar”

ifadelerine yer verdi.

Büyük zincir marketlerde satılan beyaz eşyaların aslında görünüşte benzer olsa da teknik donanım ve malzeme kalitesi olarak daha alt segmentte üretildiğini belirten Kodaman, esnaftan alınan ürünlerde ise en büyük avantajın doğrudan muhatap bulabilmek olduğunu vurguladı:

"Vatandaşlarımızın bizimle daha çok muhatap olma durumu var. Ayrıca marketlerde satılan ürünler farklı zamanlarda teslim ediliyor"

dedi.

PİYASADAKİ CANLILIĞIN NEDENİ DÜĞÜNLER DEĞİL

Esnaf Kodaman, satışlarda bir hareketlilik olduğunu belirtirken bu durumun asıl sebebinin sanıldığı gibi sadece düğünler olmadığını, yeni ev teslimlerinin piyasayı canlandırdığını söyledi.

"Beyaz eşya satışlarında düğün sezonunun itibarıyla birlikte ufak bir kıpırdama başladı” diyen esnaf Kodaman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Düğünden çok, yeni evlerin teslim alınmasıyla birlikte sektörde bir hareketlilik söz konusu. Ama vatandaşların alım gücü daraldı. Hem eve yerleşirken evin genel giderleri, bahçe düzenlemeleriyle ilgili yapılan genel giderler vatandaşları zorladı ama ihtiyaçlar da gittikçe artmaya başladı. Beyaz eşyada vatandaşlar genellikle önceden alım yaptığı için düğün canlılığından çok konut teslimiyle ilgili bir canlılık başladı".

İŞTE ESNAFTAKİ GÜNCEL SET FİYATLARI: KAÇ PARAYA EV DİZİLİR?

Zincir market karmaşasına girmek istemeyen ve kaliteli, uzun ömürlü bir set kurmak isteyenler için güncel rakamları da paylaşan Taha Kodaman, fiyat aralıklarını şu şekilde özetledi:

“Set olarak; bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı 50 bin liradan 120 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satılıyor. Bu fiyatlar ürünlerin büyüklüğüne, kalitesine ve teknik özelliklerine göre belirleniyor. Piyasada 20 bin liraya da 80 bin liraya da buzdolabı bulmak mümkün. Çamaşır makineleri 17 bin ile 40 bin lira, televizyonlar ise ekran boyutuna göre 12 bin ile 80 bin lira arasında değişiyor. Özetle; bir ailenin tüm ihtiyaçlarını sorunsuz karşılayacak televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabından oluşan eksiksiz bir set, 100 bin lira civarında bir bütçeyle rahatlıkla alınabilir."