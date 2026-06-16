Yeşilyurt Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısında, ilçedeki imar uygulamalarında yaşanan teknik tereddütleri ortadan kaldıracak bir karara imza attı. İmar Komisyonu’nun raporu doğrultusunda, herhangi bir yoğunluk artışına izin verilmeksizin, sadece Çarmuzu Mahallesi sınırlarındaki T1 ve T2 imar adalarını kapsayacak şekilde yüzde 60 taban alanı sınırı uygulanması resmen kabul edildi.

ADA ETÜDÜ ÇALIŞMALARINDAKİ TEREDDÜTLER GİDERİLDİ

Belediye sınırları içerisinde bulunan; T2, Tİ (Toplu İşyeri), Sanayi Alanı, Depolama Alanı ve KDKÇ (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) kullanım kararına sahip bazı parsellerde, uygulama imar planında TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) değerinin açıkça belirtilmediği tespit edilmişti. Plan onayını müteakip yapılan ada etüdü çalışmalarıyla yapı yaklaşma mesafeleri ve KAKS (Emsal) değerleri belirlenmesine rağmen, parsellerin tüm cephelerine çekme mesafesi verilmemesi nedeniyle uygulamada duraksamalar yaşandığı belirlendi.

Mevcut mevzuatın, "Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS yüzde 40'ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS yüzde 60'ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" hükmü anımsatılarak, sahada yaşanan yetki ve uygulama karmaşasının önüne geçilmesi amaçlandı.

DÜZENLEME SADECE ÇARMUZU MAHALLESİ’Nİ KAPSAYACAK

İmar Komisyonu tarafından yapılan hukuki ve teknik değerlendirmede, imar ada hatları esas alınarak plana işlenen çekme mesafelerindeki eksikliklerin giderilmesinin herhangi bir yoğunluk artışına yol açmayacağı vurgulandı.

Komisyon raporunda yer alan ve meclis tarafından onaylanan maddede şu ifadelere yer verildi:

"Talebin, herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan uygulama aşamasındaki tereddütleri ortadan kaldırmaya yönelik olduğu anlaşıldığından; sadece Çarmuzu Mahalle sınırları içerisinde yer alan ve ekli krokide gösterilen T1 ve T2 kullanım kararına sahip imar adalarını kapsayacak şekilde onaylanması uygun görülmüştür."

ONAYLI İMAR PLANLARI GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

Açıklanan meclis kararında ayrıca, mevcut onaylı imar planında hem TAKS hem de emsal değeri halihazırda belirlenmiş olan parsellerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı, bu alanlarda mevcut plan hükümlerinin aynen geçerliliğini koruyacağı karara bağlandı.

Düzenleme, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca yürürlüğe girdi.