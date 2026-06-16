Maliye sisteminde milyonlarca mükellefin nefes almasını sağlayacak tarihi esneklik dönemi resmen başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mecliste yasalaşan vergi kanunu kapsamında hayata geçirilen bu düzenleme, piyasa şartlarına göre oldukça düşük bir oran olan yıllık yüzde 29 cari tecil faiziyle borçları 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sunuyor. Deprem sonrası ekonomik toparlanma mücadelesi veren Malatya esnafından, ticaretin kalbi İstanbul'daki mükelleflere kadar tüm Türkiye bu mali can suyundan yararlanabilecek.

5 HAZİRAN 2026 TARİHİ MİLAT OLDU HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için vade tarihi sınırlandırıldı. Tebliğ uyarınca, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ve vergi dairelerince takip edilen amme alacakları yapılandırma esnekliğine dahil edildi.

Kritik Not (Kapsam Dışı Borçlar): Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir vergisine mahsup edilecek geçici vergi, 2026 yılı kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve beyanname damga vergileri bu avantajın kapsamı dışında tutuldu.

BORÇLU ARAÇ SAHİPLERİNE SIKI TAKİP BORÇ KAPANMADAN SATIŞ YAPILAMAYACAK!

Düzenlemenin araç sahiplerini ve ikinci el piyasasını doğrudan etkileyecek en radikal maddesi motorlu taşıtların devri konusunda oldu. Yeni tebliğe göre, taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması durumunda, bu borçlar mükelleflerin "borç durumunu gösterir belgesinde" yer almayacak. Araçların periyodik muayenelerinde de taksitlendirme ihlali olmadığı sürece bu borçlar bir engel olarak dikkate alınmayacak.

Ancak iş motorlu taşıtın satışına geldiğinde kurallar tamamen değişiyor. Motorlu taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilen borçların tamamının (yüzde 100'ünün) ödenmiş olması şart koşuluyor. Yani borcunu taksitlendiren bir vatandaş, borcun tamamını kapatmadan aracını bir başkasına devredemeyecek.

ŞİRKET VE ESNAFLARIN LİKİDİTE ORANINA GÖRE TAKSİT ŞARTLARI

Faal mükelleflerin mali durumları ve nakit sıkışıklıkları göz önünde bulundurularak taksit sayıları esnetildi. Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan esnafların borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına göre şu şekilde listelenecek:

36 Eşit Taksit: Likidite oranı 0,50 veya 0,50’den büyük olan faal mükellefler bu gruptan yararlanacak.

Likidite oranı olan faal mükellefler bu gruptan yararlanacak. 48 Eşit Taksit: Likidite oranı 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olan esnafların borçları bu vadeye bölünecek.

Likidite oranı olan esnafların borçları bu vadeye bölünecek. 72 Eşit Taksit: Likidite oranı 0,30 veya 0,30’dan küçük olan, yani mali durumu en zor durum halindeki mükelleflere en uzun vade imkanı sunulacak.

Özel Sektör ve Kamusal Esneklikler:

12 Eşit Taksit: Banka ve sigorta muameleleri vergisi ile katma değer vergisi (KDV) borçları, bunlara ait vergi ziyaı cezaları ve damga vergileri için en fazla 12 ay vade uygulanacak.

Banka ve sigorta muameleleri vergisi ile katma değer vergisi (KDV) borçları, bunlara ait vergi ziyaı cezaları ve damga vergileri için en fazla 12 ay vade uygulanacak. 72 Eşit Taksit Güvencesi: İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait şirketlerin borçları ise tür ayrımı olmaksızın 72 takside kadar bölünebilecek.

10 MİLYON TL ALTINDAKİ BORÇLARA TEMİNAT YOK

Borçluların üzerindeki finansal yükü hafifletmek adına teminat kurallarında da büyük bir kolaylık sağlandı. 10 milyon TL’nin altında (bu tutar dahil) olan amme alacakları için mükelleflerden hiçbir teminat talep edilmeyecek. Borcun 10 milyon TL’nin üstünde olması durumunda ise sadece bu tutarı aşan kısmın yarısı değerinde bir teminat gösterilmesi yeterli olacak.

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS İLK TAKSİT EYLÜL AYINDA!

Mükelleflerin bu tarihi fırsattan yararlanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçeler ile en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru Kanalları: Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda ya da ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvuru yapılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda ya da ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvuru yapılabilecek. Ayrı Ayrı Başvuru Şartı: Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin (örneğin hem Malatya'daki hem de İstanbul'daki farklı idarelerde borcu bulunanlar), her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurması ve o daireye olan tüm borçları için tecil talebinde bulunması zorunlu tutuluyor.

Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin (örneğin hem Malatya'daki hem de İstanbul'daki farklı idarelerde borcu bulunanlar), her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurması ve o daireye olan tüm borçları için tecil talebinde bulunması zorunlu tutuluyor. Ödeme Takvimi: Tebliğ kapsamında tecil edilen borçların ilk taksit ödemeleri Eylül 2026 ayında başlayacak ve ödemeler aylık eşit taksitler halinde devam edecek.