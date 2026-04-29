Malatya genelinde işletme bakım ve altyapı faaliyetleri kapsamında çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.
DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ
Doğanşehir ilçesinde Güzelköy, Reşadiye, Sürgü ve Kurucaova mahallelerinde 13.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) uygulanacak.
Sürgü Mahallesi’nde ayrıca 09.00–13.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
PÜTÜRGE’DE KESİNTİ
Pütürge ilçesinde Nohutlu Mahallesi’nde 09.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) yapılacak.
DARENDE’DE KESİNTİ
Darende ilçesinde Yazıköy Mahallesi’nde 09.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) uygulanacak.
YEŞİLYURT’TA KESİNTİ
Yeşilyurt ilçesinde Yakınca ve Bostanbaşı mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.