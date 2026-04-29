29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Yayımlanan sayıda ekonomi, ticaret ve enerji alanlarını yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler yer aldı. Özellikle kuyumculuk, motorlu taşıt ve taşınmaz ticaretiyle ilgili yönetmelik değişiklikleri öne çıktı.

Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yayımlanan yönetmelikler şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî Gazete’de ayrıca TEBLİĞ bölümünde, gıda sektörünü ilgilendiren önemli bir düzenleme de yer aldı. Türk Gıda Kodeksi kapsamında “Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği”nde değişikliğe gidildi.

İlân Bölümünde ise yargı ilanları, ihale duyuruları ve çeşitli ilanların yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yayımlandı.

Yeni düzenlemelerin, ilgili sektörlerde uygulama ve denetim süreçlerine yön vermesi bekleniyor.