Asrın felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin ardından Orduzu Bahçebaşı mevkiinde yükselen yaklaşık 11 bin deprem konutu bölgedeki demografik yapıyı tamamen değiştirdi. Henüz tam kapasiteye ulaşmamasına rağmen yerleşen ailelerle birlikte nüfusun hızla artması mevcut yollarda trafik yükünün katlanmasına neden oldu. Battalgazi Belediyesi, gelecekte 50 bin kişinin yaşaması beklenen bu yeni yerleşim bölgesinde ulaşım felcinin önüne geçmek amacıyla ek güzergâhları devreye alıyor.

ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA 7 METRELİK YARMALAR YAPILIYOR

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi Kireçocağı bölgesinde yürütülen çalışmalarda modern iş makineleriyle adeta dağı taşı deliyor. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki yeni imar yolu için bazı noktalarda 5 ila 7 metre derinliğinde yarma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Engebeli alanlarda ise yol kotunu eşitlemek amacıyla devasa dolgu çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, imar planına birebir sadık kalarak yolun temel altyapısını oluştururken, ulaşım ağının genişlemesiyle hem deprem konutlarına gidiş-gelişler kolaylaşacak hem de çevredeki yapılaşma süreci hızlanacak.

Yapılan planlamaya göre açılan yeni yol, sadece inşaat halindeki yapılar için değil, halihazırda konutlarına yerleşen binlerce vatandaş için de alternatif ve konforlu bir güzergâh olacak.