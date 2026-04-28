Malatya 2026 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Şehrin altyapı ve üst yapı projelerinin detaylıca ele alındığı toplantıda en dikkat çeken sunumu İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran yaptı. Toplam sözleşme bedeli 784 milyon 440 bin 312 TL 73 kuruş olan 14 dev proje için çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı.

MALATYA İÇME SUYU SORUNU İÇİN DEV BÜTÇE

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, halkın uzun süredir çözüm beklediği Malatya içme suyu sorunu oldu. Özellikle kırsal mahallelerde ve köy evlerinde yaşanan kesintileri bitirmek amacıyla; Battalgazi Gözene-Selçuklu hattı ile çeşitli ilçelerdeki köy evleri içme suyu projelerine büyük bir bütçe ayrıldı. Toplamda 325 milyon TL’yi aşan bu yatırımlarla kanalizasyon hattı ve temiz su altyapısının 3. etap çalışmaları hızla devam ediyor.

BATTALGAZİ YOL YAPIMI VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

Ulaşım konforunu artırmak adına yürütülen çalışmalarda Battalgazi yol yapımı ve asfalt sathi kaplama projeleri öne çıktı. İLBANK verilerine göre, Battalgazi ilçesinde yaklaşık 80.4 Milyon TL bütçeli asfaltlama ve agrega çıkartılması işi başarıyla tamamlandı. Ayrıca şehir merkezindeki kaldırım, taş duvar ve bakım onarım işleri için ayrılan yaklaşık 60 milyon TL’lik bütçeyle ulaşım ağı modernize edildi.

DARENDE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ENERJİ ÜRETİYOR

Yenilenebilir enerji alanında ise Malatya’nın parlayan yıldızı Darende oldu. Darende güneş enerjisi santrali (700 Kw GES) projesinin 21.6 milyon TL bütçeyle tamamlandığı ve devreye alındığı açıklandı. Bu yatırımın, belediye bütçesine enerji tasarrufu anlamında büyük katkı sağlaması bekleniyor.

İLÇE İLÇE TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJELER

Toplantıda paylaşılan listeye göre diğer önemli yatırımlar ise şöyle:

İtfaiye Binaları: Akçadağ, Doğanşehir ve Battalgazi'de 26 milyon TL'lik itfaiye hizmet binaları devam ediyor.

Sosyal Alanlar: Doğanyol ilçesinde 31 milyon TL bütçeli Çok Amaçlı Salon inşaatı sürüyor.

Battalgazi Çarşıbaşı: 32.7 milyon TL'lik 1. etap yapım işi tamamlandı.

VALİ YAVUZ: "DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK"

Vali Seddar Yavuz, tüm kurum müdürlerine projelerin takibi konusunda talimat vererek, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve projelerin belirlenen tarihlerde bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Malatya'nın yeniden imarı sürecinde her bir kuruşun takipçisi olacaklarını ifade etti.