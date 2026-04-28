Elazığ’da kamu arazilerinin özelleştirilmesine yönelik yasal düzenleme, şehirde geniş yankı uyandırdı. Özellikle fiilen kullanılmayan 3 eski hastane arazisinin listede yer alması, "Hastaneler satılıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Artan tepkiler ve bilgi kirliliği üzerine Haberler.com’a konuşan Milletvekili Ejder Açıkkapı, kamuoyundaki endişeleri gidermeye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Açıkkapı, 259 Sıra Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemenin sanıldığı gibi bir zorunluluk olmadığını vurguladı. Mevcut yasa ile özelleştirme kapsamının genişletildiğini ifade eden Açıkkapı, şu teknik detaylara dikkat çekti:

“Sadece merkezi idare değil; özel bütçeli kurumlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve sosyal güvenlik kurumlarına ait taşınmazlar da kapsama dahil edildi.

Taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması için ilgili kurumun bu yönde bir talebinin olması şartı aranıyor.”

Haberler.com ekranlarında süreci detaylandıran Açıkkapı, satıştan elde edilecek gelirin yönetimi hakkında da net konuştu. Buna göre, satış sonrası ortaya çıkan meblağ genel bütçeye aktarılmayacak; doğrudan taşınmazın sahibi olan kurumun hesabına gelir olarak kaydedilecek. Bu durum, kurumların kendi bütçelerini güçlendirmesine olanak sağlayacak.

Vatandaşların en çok merak ettiği "aktif hastaneler" konusuna da değinen Milletvekili, fiilen sağlık hizmeti sunan hiçbir tesisin satılmayacağının altını çizdi. Düzenlemenin temel amacının, işlevini yitirmiş veya atıl durumda kalan arazilerin ekonomiye kazandırılması olduğunu belirten Açıkkapı, Resmi Gazete’deki listenin yalnızca bu tür taşınmazları kapsadığını ifade ederek tartışmalara son noktayı koydu.