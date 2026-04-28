Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz günlerde Malatya’da etkili olan dolu yağışı sonrası yaşanan zararı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Malatya’nın birçok ilçesinde etkili olan dolunun kayısı başta olmak üzere tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini belirten Ağbaba, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"6 ŞUBAT'YA YOK OLAN BİR KENTİN MİLLETVEKİLİYİM"

Meclis kürsüsünde konuşmasına dikkat çeken ifadelerle başlayan Ağbaba, Malatya’nın son yıllarda üst üste yaşadığı afetlere dikkat çekerek,



“Ben dünyanın en güzel kentinin milletvekiliyim. Dünyanın en güzel kayısılarının üretildiği kentin milletvekiliyim ve maalesef 6 Şubat’ta yok olan bir kentin milletvekiliyim. Geçtiğimiz yıl don felaketiyle büyük kayıplar yaşadık. Bugün de dolunun oluşturduğu mağduriyeti hem Meclisimizin hem kamuoyunun dikkatine sunuyorum”

dedi.

"KAYISI SADECE ÜRETİCİYİ DEĞİL TÜM ŞEHRİ ETKİLİYOR"

Kayısının Malatya için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ağbaba,



“Kayısı bizim memleketimizin her şeyi. Sadece üreticiyi değil; kamyoncusundan esnafına kadar tüm kesimleri etkileyen stratejik bir üründür. Türkiye açısından da fındık gibi önemli bir ihracat kalemidir”

ifadelerini kullandı.

Ağbaba, don felaketinin ardından yurt dışından kayısı ithalatına dikkat çekerek, bu durumun Malatya kayısısının uluslararası pazardaki konumunu riske attığını belirtti.

Geçtiğimiz pazar günü etkili olan dolu yağışının boyutuna dikkat çeken Ağbaba, çok sayıda ilçe ve mahallede kayısı başta olmak üzere tarım ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi. Ağbaba,

“Bereketle beklediğimiz kayısılarımız, çağlalarımız dolu nedeniyle âdeta yerle bir oldu. Sadece kayısı değil, badem ve hububat da ciddi zarar gördü”

dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre 7 ilçe ve 52 mahallede yaklaşık 20 bin dekar alanda hasar oluştuğunu ifade eden Ağbaba, yaşanan kaybın üreticiyi derinden etkilediğini kaydetti.

“DON, DOLU BİR DE FAİZ AFETİ VAR”

Malatya’da çiftçinin çok yönlü bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten Ağbaba,

“Deprem, don ve dolu felaketini aynı anda yaşayan bir kentiz. Geçen yıl yaşanan don nedeniyle verim yüzde 50 azaldı. Üretici borçlu, üretim yok ama faiz işlemeye devam ediyor. Bu sadece doğal afet değil; don, dolu bir de faiz afeti var”

diye konuştu.

Çiftçilerin bankalara olan borç yüküne de dikkat çeken Ağbaba, tarım sektöründe borçların hızla arttığını belirterek, üreticinin ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu ifade etti.

Artan maliyetler karşısında üreticinin zorlandığını belirten Ağbaba, mazot, gübre, ilaç ve işçilik giderlerinin yükseldiğini ancak ürün fiyatlarının aynı seviyede kaldığını söyledi.

Ağbaba,

“Tarım stratejik bir sektördür. Pandemi döneminde bunun önemi görüldü. Faize ayrılan bütçe yerine tarıma destek verilmelidir. Anayasa gereği çiftçiye verilmesi gereken destekler yeterince sağlanmıyor”

dedi.

Konuşmasının sonunda çağrıda bulunan Ağbaba,



“Kayısı ağaçları kesiliyor, üretici üretmekten vazgeçiyor. Çiftçi borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Tarım Kredi ve Ziraat Bankası’na olan borçlar faizsiz ertelenmelidir”

ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Malatya’daki üreticilerin yaşadığı sorunların hem Meclis’in hem de kamuoyunun gündeminde tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.