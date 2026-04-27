İş İnsanı ve MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir tarafından ve Battalgazi Belediyesi’nin destekleriyle Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Kule Sokak'ta hayata geçirilen 6 Şubat Deprem Şehitleri Taziye Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda ilk sözü alan ve bölgede taziye evine bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli,

“Bölgemizde taziye evi eksikliği vardı. Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın, iş insanımız Salih Karademir’i bu bölgeye yönlendirerek mahallemize çok güzel bir eser kazandırıldı. Mahallem adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

“HEP MALATYA’NIN YANINDA OLACAĞIM”

Malatya’ya bir vefa borcu olduğunu dile getiren İş İnsanı ve MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ise,

“Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın ile yaklaşık 8-9 ay gibi bir sürede güzel bir çalışma ile bu eseri Battalgazi bölgemize kavuşturduk. Bizler 6 Şubat’ı yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Yaralarımız sarılıyor, şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Bizler iş insanları olarak bu şehri unutmadık. Bu şehre bir vefa borcumuz var. Bana ‘Neden bu kadar gayret gösteriyorsun?’ diyorlar. Beni ben yapan Malatya, benim Malatya’ya bir vefa borcum var, gece gündüz durmadan bu şehrin yaraları sarılana ve bu şehir eski günlerine kavuşana kadar hep sahada olacağım hep de Malatya’nın yanında olacağım. Bu şehre olan vefa borcumuzu ödemeliyiz belki ben bir bina yaptım belki sizler bir fidan diktiniz belki bazılarınız yoldan bir taş kaldırdınız ama Malatya’nın çocukları bu şehri unutmayacak. Biz bunu göstermeye çalıştık ve bu eseri ortaya koyduk. Başka eserlerimizde olacak, hep birlikte şehrimiz için çalışacağız, üreteceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde ortak akıl ve istişareyle şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız”

ifadelerine yer verdi.

“ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAMAK İÇİN BU TAZİYE EVİNİ YAPTIK”

Taziye evinin aynı zamanda bir kültür evi şeklinde de hizmet vereceğini belirten Karademir,

“Ben buraya kendimin ya da ailemden birinin ismini vermedim. Biz 6 Şubat’ı unutmamak için şehrimize 6 Şubat’ın sembol ismini buraya verdik. Hem şehitlerimizi hem o gün yaşananları hem de Malatya’mızı unutmamak için bu taziye evini yaptık. Taziye evleri sadece taziye kabul etmek için yapılmıyor. Burası bir kültür evidir. Burada kadınlarımız toplantı yapacak belki bir şeyler üretecek. Muhtarlarımız tabi ki buraya gereken destekleri verecektir. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun”

diye konuştu.

“MALATYA’MIZA YAKIŞMIYORDU”

Taziye evlerinin öneminden bahseden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

“Şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması noktasında bu tür eserlerin çok büyük görev ifa ettiğini hepiniz yakında müşahede edeceğiz. Yeşilyurt ilçesinde 2 taziye evi açıldı geçen sene biz Hasırcılar da açmıştık. Malatya için taziye evi bir ihtiyaç. Yazın sıcak, kışın soğukta taziye sahipleri sağlıksız koşullarda misafirlerini ağırlıyordu. Malatya’mıza yakışmıyordu. Komşu illerimizin neredeyse tamamında bütün mahallerde taziyelerin görüldüğü kültür evleri vardı. Biz bir kampanya başlattık ilk önce belediye olarak yaptık ondan hayırseverlerimizi şehrimize davet ettik. Davete ilk icabet eden hayırseverlerden biri de Salih Karademir kardeşimizdi. Şu anda Battalgazi bölgemizde 8 tane inşaat devam ediyor. Sene sonu itibarıyla kullanılmayan köy okullarının da kültür evine dönüştürülmesiyle bu sayıyı 25'e çıkarmayı hedefliyoruz. Birkaç sene içerisinde 104 mahallemizin tamamında bu kültür evlerimiz olacak. Burası sadece ağlama yeri değil; siyasi toplantıların yapılacağı, mahallemize bir siyasi geldiğinde toplantı yapılacak, kadınlarımızın kurs göreceği, çok kullanımlı bir kültür merkezi olacak”

açıklamasında bulundu.