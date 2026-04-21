Malatya’da yıllardır "Gavur Mezarlığı" denilerek uzak durulan o bölgede, dünya tarihini sarsacak bir gerçek gün yüzüne çıktı! Sıradan bir bahçe duvarı sanılan o taşlar, meğer 2 bin yıllık dev bir Roma İmparatorluğu mirasıymış. Orduzu’nun sessiz sokaklarında saklanan Yumru Kilise ve Türkçe konuşan gizemli cemaatin hazin öyküsü, görenleri hayrete düşürüyor.

MALATYA’NIN KALBİNDE SAKLI ANTİK DRAM

Malatya’nın göz bebeği Orduzu Mahallesi, bugünlerde tarih meraklılarının odak noktası haline geldi. Yıllardır halk arasında ürpertiyle anılan ve "Gavur Mezarlığı" olarak kodlanan metruk alanın altından, dünya tarihine ışık tutacak devasa bir miras çıktı. Modern binaların hemen yanı başında, mahalle aralarında sessizce yok olmayı bekleyen bu hazine; Roma ve Bizans döneminin en görkemli yapılarından biri olan Yumru Kilise.

SIRADAN BİR TAŞ SANDILAR, ROMA ÇIKTI!

Tarihçileri ve mahalle sakinlerini hayrete düşüren asıl detay ise bu kadim yapının bugünkü durumu. Kilisenin devasa mimari parçaları, zamanla bölgedeki evlerin temellerinde, ahır duvarlarında ve bahçelerin istinat duvarlarında birer "sıradan taş" olarak kullanılmaya başlandı. 2 bin yıllık Roma işçiliği, bugün Orduzu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor.

TÜRKÇE KONUŞAN GİZEMLİ CEMAAT EZBER BOZAN GERÇEK

Arşiv kayıtları, bu bölgeyi dünya üzerindeki benzerlerinden ayırıyor. Yumru Kilise’nin cemaati, kiliseye olan bağlılıklarını sürdürürken günlük hayatlarında Türkçe konuşuyordu. Anadolu’nun kadim hoşgörü ikliminin en somut örneklerinden biri olan bu topluluktan geriye kalan tek şey, bir evin bahçesinde yarısı yıkılmış bir duvar ve toprağın altından çıkan devasa kemikler.

GAVUR MEZARLIĞI’NDAN TURİZM ROTASINA

Bölge halkının "Gavur Mezarlığı" adını vermesine neden olan o dev kemikler, aslında buranın sadece bir ibadethane değil, yüzyıllarca kullanılmış dev bir Nekropol (Antik Mezarlık) alanı olduğunu kanıtlıyor. Henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş olan bu alan, Malatya için paha biçilemez bir turizm değeri taşıyor. Doğru bir restorasyonla Yumru Kilise, bölgenin en önemli ziyaret noktalarından biri olmaya aday.