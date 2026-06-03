Malatya’nın Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde sessiz bir trajedinin perdesi aralandı. Bölgenin bilinen sitelerinden Florya Evleri’nde yalnız ikamet eden 75 yaşındaki Ünal Eroğlu’ndan bir süredir haber alamayan ailesi ve yakınları büyük endişe yaşadı. Telefonlara cevap vermeyen yaşlı adamın hayatından şüphe edilmesi üzerine durum vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirildi.

KAPI AÇILDIĞINDA ACI GERÇEKLE KARŞILAŞILDI

İhbarın ardından adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçlerinin eşliğinde girilen dairede, 75 yaşındaki Eroğlu yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık personellerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede talihsiz adamın yaşamını yitirdiği kesinleşti.

ANİ ÖLÜMÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde titiz bir çalışma yürüttü. İlk bulgulara göre oturduğu koltuktan veya sandalyeden düştüğü anlaşılan Ünal Eroğlu’nun, ani bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kesin ve net ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.