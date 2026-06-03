Malatya Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, BUSABAH Medya’ya yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından Haziran ayında Malatya Valiliği görevine atanan Cezmi Kartay’ın hayatı, devlet hizmetleri ve Malatya’ya kazandırdığı eserler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kantarcı, Cezmi Kartay’ın yalnızca bir bürokrat değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi tarihinde de önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamı olduğuna dikkat çekerek,

“Cezmi Kartay, Malatya’da görev yaptığı dönemde şehrin gelişimine katkı sağlayan önemli isimlerden biriydi. O dönemde valilere belediye başkanlığı görevi de verildiği için yaklaşık üç yıl boyunca hem valilik hem de belediye başkanlığı görevini yürüttü”

ifadelerini kullandı.

İZMİT’TEN MALATYA’YA UZANAN DEVLET HİZMETİ

1920 yılında İzmit’te dünyaya gelen Cezmi Kartay, ilköğrenimini İstanbul Beyoğlu İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise İstanbul Erkek Lisesi ve Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi’nden mezun olan Kartay, kamu görevine İstanbul’da maiyet memuru olarak başladı.

Kemaliye, Akyazı, Çermik ve Baskil kaymakamlıklarında görev yapan Kartay, 1952-1960 yılları arasında Mülkiye Müfettişi ve Başmüfettiş olarak çalıştı. Haziran 1960’ta Malatya Valiliği’ne atanan Kartay, şehrin yönetiminde önemli bir rol üstlendi.

“ADI BUGÜN HÂLÂ MALATYA’DA YAŞIYOR”

Kartay’ın Malatya’daki hizmetlerinin unutulmadığını vurgulayan Kantarcı,

“Görev yaptığı dönemde açılan Cezmi Kartay Caddesi, onun Malatya’ya bıraktığı kalıcı izlerden biridir. Ayrıca Fuzuli Caddesi’nin açılması da bu dönemde gerçekleşti. Aradan geçen yıllara rağmen ismi Malatya’da yaşamaya devam ediyor”

dedi.

1963 yılında ismi bir caddeye verilen Kartay, Malatya’daki görevinden sonra Merkez Valiliği, Tekirdağ Valiliği ve Gaziantep Valiliği görevlerinde bulundu. Mart 1980’de kendi isteğiyle görevinden ayrılan Kartay, bir süre Ankara Ticaret Borsası Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

12 EYLÜL SONRASI SİYASETTE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

12 Eylül 1980 darbesinin ardından siyasi partilerin kapatılması sürecinde CHP’nin kayyumluğuna getirilen Kartay, 1983 yılında siyasi hayatın yeniden şekillendiği dönemde Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SODEP) kurucuları arasında yer aldı.

Güvenlik Konseyi tarafından SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü ve çok sayıda kurucu üyenin veto edilmesinin ardından, 27 Haziran-17 Aralık 1983 tarihleri arasında SODEP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kartay, daha sonra SHP’de Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

Kantarcı,

“Cezmi Kartay, yalnızca Malatya’da değil, Türkiye’nin sosyal demokrat siyaset tarihinde de önemli bir yere sahipti. Erdal İnönü, Necdet Calp ve Aydın Güven Gürkan gibi isimlerle birlikte siyasi yaşamda etkin görevler üstlendi”

diye konuştu.

DEVLET VE ÖZEL SEKTÖRDE ÜST DÜZEY GÖREVLER ALDI

Kartay, siyasi çalışmalarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şişecam Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde de bulundu.

“11 Eylül 1980’den Günümüze Siyasal Anılar ve Sosyal Demokrasinin Öyküsü” adlı kitabın da yazarı olan Kartay, 12 Ağustos 2008 tarihinde tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi, 13 Ağustos 2008 tarihinde Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evli ve üç kız çocuğu babası olan Cezmi Kartay, Malatya’da bıraktığı izler ve Türkiye siyasi tarihindeki yeriyle hatırlanmaya devam ediyor.