Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne ve yapılan son bilgilendirmeye göre, 2026 yılı mayıs ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri 5 Haziran 2026 Cuma günü sabah saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Mayıs enflasyon verilerinin açıklanması neden ertelendi?

Milyonlarca vatandaşın aklında oluşan "Enflasyon verileri neden gecikiyor?" sorusu da netlik kazandı. TÜİK yetkililerinden alınan bilgilere göre; mayıs ayı içerisinde idrak edilen 9 günlük Kurban Bayramı tatili, sahadan veri toplama sürecini doğrudan etkiledi. Tatil sebebiyle iş günü sayısının kısıtlı kalması, verilerin temin edildiği kuruluşların sisteme aktarım süreçlerinde aksaklıklara ve gecikmelere yol açabileceği ihtimalini doğurdu. Bu tür aksaklıkların önüne geçmek, milyonlarca fiyat verisini, faturayı ve üretici maliyetini hatasız bir şekilde işleyebilmek adına veri açıklama tarihi 3 Haziran yerine 5 Haziran'a kaydırıldı.

Memur ve emekli zammı için 5 aylık enflasyon farkı ne kadar önemli?

Milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranı, yasal olarak yılın ilk 6 aylık enflasyon verisine göre şekilleniyor. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ait rakamların kesinleşmesiyle birlikte gözler 5 Haziran'a çevrildi. Cuma günü açıklanacak olan mayıs verisi, zam hesabında çok kritik bir eşiğin aşılmasını sağlayacak. Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla beraber maaşlara yansıyacak olan "5 aylık kesin enflasyon farkı" net olarak ortaya çıkacak ve zam oranının büyük bir bölümü garantilenmiş olacak.

Temmuz ayındaki kesin zam oranı ne zaman netleşecek?

Mayıs enflasyon oranının 5 Haziran'da açıklanmasının hemen ardından gözler, yılın ilk yarısını kapatacak olan haziran verilerine çevrilecek. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak olan haziran enflasyon rakamlarıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı tablosu tamamen sonuçlanacak. Bu tablonun netleşmesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak olan yasal zam oranını belirleyecek. Hükümetin olası refah payı düzenlemeleri veya ek zam ihtimalleri de bu 6 aylık nihai tablonun ortaya çıkmasıyla birlikte masaya yatırılacak. Ekonomistler ve vatandaşlar, Merkez Bankası beklenti anketlerinin de işaret ettiği kritik tabloyu görmek için şimdi cuma günü TÜİK'ten gelecek resmi açıklamayı bekliyor.