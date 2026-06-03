Vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na birikmiş borcu bulunan, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden işletmeleri rahatlatmak amacıyla kurgulanan bu mevzuat değişikliği, tahsilat sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Malatya'da "zor durumda" olduğu resmi olarak belgelenen ticari yapılar, bu yeni dönemle birlikte finansal yüklerinden daha makul şartlarda kurtulma fırsatı yakalayacak.

Teminat Engelinde Malatya'ya Özel Çözüm

Yapılandırma işlemlerinin en zorlu aşamalarından olan teminat gösterme zorunluluğu, Malatyalı borçluların lehine yeniden düzenlendi. Yeni kanun taslağına göre, 1 milyon liraya kadar olan kamu alacaklarında mükelleften herhangi bir güvence veya taşınmaz ipoteği kesinlikle istenmeyecek. Borcun bu limiti geçmesi durumunda ise orantılı bir sistem uygulanacak. Söz gelimi devlete 2 milyon lira borcu olan bir Malatya esnafı, borcun ilk 1 milyon liralık kısmı için hiçbir teminat vermeyecek; arta kalan 1 milyon liranın yalnızca yarısı oranında, yani 500 bin liralık bir teminat sunarak 72 ay taksit imkanından faydalanacak.

Faiz Oranları Enflasyon Sınırına Çekiliyor

Şu an yürürlükte olan sistem, 72 aya varan taksitlendirmelerde vatandaşın karşısına yıllık yüzde 39 gibi bir tecil faizi çıkarıyordu. NTV ve Türkiye Gazetesi'nden alınan bilgilere göre, yeni dönemde bu faiz yükünün güncel yüzde 32 seviyelerindeki enflasyon oranına yakınlaştırılması planlanıyor. Malatya'daki bir işletme sahibinin 1 milyon liralık borcu, yüzde 39 faiz oranıyla hesaplandığında yıllık 390 bin lira ekstra yük getirirken; beklenen yüzde 30'luk oranın uygulanması halinde bu maliyet 300 bin liraya inerek işletmeye 90 bin liralık bir avantaj sağlayacak.

Aylık Ödeme Planları ve Çifte Faiz Sorunu

Faizlerde yaşanacak bu gevşeme, doğal olarak aylık taksit tablolarına da yansıyacak. Yüzde 39'luk mevcut durumla 12 ay vadede ödenmesi gereken aylık 115 bin 833 lira, yeni yüzde 30'luk oran sayesinde aylık 108 bin liraya kadar düşüş gösterecek. Bütün bu maddi kolaylıkların yanı sıra, Malatya iş dünyasının yetkililerden çözülmesini beklediği bir diğer mesele ise "faizin faizi" uygulaması. Mükellefler, zaten yüksek olan gecikme zamları üzerine yeniden yapılandırma faizi eklenmesinin yükü taşınamaz hale getirdiğini belirterek, bu sistemin tamamen kaldırılmasını talep ediyor.