Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde eğitim veren Beydağı Anadolu Lisesi, adeta bir teknoloji üssüne dönüştü. Proje Koordinatörü Kimya Öğretmeni Mehmet Ergin öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, öğrenciler savunma sanayisinden afet yönetimine kadar hayati alanlarda kullanılacak projeler üretti. Okul bünyesinde bugüne kadar 90’ın üzerinde inovatif proje hazırlanarak çeşitli bilim şenliklerinde sergilendi.

MAYIN TOPLAYAN AKILLI ROBOT KOL

Sergilenen projeler arasında en çok dikkat çekeni, askeri operasyonlarda çığır açabilecek akıllı robot kol oldu. Mayınlı arazilerde güvenli müdahaleyi amaçlayan bu sistem sayesinde, askerlerin ve askeri araçların riskli bölgelere girmesine gerek kalmayacak. Robot kol, tehlikeli alanlardaki mayınları uzaktan tespit edip güvenli bir şekilde toplayarak savunma sanayisine doğrudan katkı sunacak.

YANGINI 30 SANİYEDE İTFAİYEYE BİLDİREN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Son dönemde Türkiye genelinde artan orman ve ev yangınlarından etkilenen öğrencilerden Orhan Nacar, can kayıplarının önüne geçecek bir sensör sistemi geliştirdi. Kızılötesi sensörlerle çalışan sistem, duman ve alevi algıladığı anda 30 saniye içinde itfaiye ve ilgili yardım kuruluşlarına otomatik ihbarda bulunuyor.

Projeyi anlatan Orhan Nacar, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde son zamanlarda yangınlar çok fazla arttı. Özellikle insanlar gece uyurken duman zehirlenmesinden dolayı yangını fark edemiyorlar. Projemiz dumanı ve alevi anında algılayabildiği için erken bir şekilde acil yardım kuruluşlarına haber veriyor. Hedefimiz can ve mal kaybını en aza indirmek."

"SORUNU ALGILIYOR, İŞLİYOR VE ÇÖZÜYOR!"

Öğrencilerden Mustafa Doğan ve Kevser Biri tarafından geliştirilen akıllı robot ise otonom karar verme yeteneğiyle öne çıkıyor. Karşılaştığı engeller karşısında kendi çözümünü üreten robot hakkında konuşan Mustafa Doğan,

"Bu robot önündeki engeli anlayıp onu aşmak için bir çözüm üretiyor. Sorunu algılıyor, işliyor ve çözüyor"

dedi. Bu teknolojinin, özellikle savunma sanayisindeki askeri araçların zorlu arazi koşullarında yön bulmasında kullanılması hedefleniyor.

"İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYORUZ"

Geliştirilen projelerle gurur duyduklarını belirten Beydağı Anadolu Lisesi Müdürü Metin Benli, okulun Malatya için önemine dikkat çekti. Benli,

"Beydağı Anadolu Lisesi, ilimizin teknik, sosyal ve kültürel anlamda projelerine değer katan çok önemli bir kurumudur. İlimiz ve bölgemizin gelişiminde önemli rol alan projeler üretiyoruz. Bu projeler savunma sanayimize doğrudan katkı sunuyor"

diyerek genç mucitleri tebrik etti.