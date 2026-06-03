Malatya’nın tarihi ve turistik hafızasında çok özel bir yere sahip olan, kadim Roma surlarının çevrelediği Battalgazi Alacakapı Mahallesi Çukurpınar Sokak, bugünlerde büyük bir hayal kırıklığına ev sahipliği yapıyor. Zamanında vizyon proje olarak sunulan, ulusal düzeyde en prestijli ödülleri toplayan Metin Sözen Sanat Sokağı, çekilen güncel fotoğraflarıyla adeta zamana ve bakımsızlığa yenik düştüğünü kanıtladı.

Malatya Valiliği İl Özel İdaresi KUDEB tarafından hayata geçirilen ve 500 metrelik uzunluğuyla "Türkiye’nin En Uzun Sokak Sağlıklaştırması" unvanını elinde bulunduran tarihi alanda, kâğıt üzerindeki koruma planı ile sokaktaki mevcut gerçeklik arasındaki uçurum görenleri hayretler içinde bırakıyor.

TARİHİ SERAMİKLERİN ÜZERİNDE KORKUTAN DERİN YARIKLAR!

Sokaktaki en büyük alarm zili, koruma altındaki 125 evin ve avlu duvarlarının fiziksel durumunda çalıyor. Haber merkezimizin bu sabah yerinde yaptığı incelemelerde, aslına uygun restore edildiği söylenen binaların dış cephelerinde ve avlu duvarlarında metrelerce uzunlukta, dikey hat boyunca uzanan derin yapısal çatlaklar oluştuğu net bir şekilde belgelendi.

Üstelik bu döküntü ve çatlaklar, duvarlara işlenen geleneksel seramik süslemelerin ve belediye logolarının hemen üzerinde yükseliyor. Sıvaların döküldüğü, kerpiç ve taş dokunun dışarı fırladığı bu dikey yarıklar, hem sokağın estetiğini tamamen yok ediyor hem de tarihi mirası geri dönülemez bir yıkım tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

"DOĞAL PALET TAŞI" SÖZÜ VERİLMİŞTİ, SIRADAN PARKE DÖŞENDİ!

Projenin Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı resmi imar planı önerilerinde ve tanıtımlarında üstüne basıla basıla; sokağın tarihi dokusunu tamamlamak adına mevcut parkelerin söküleceği, yerine doğal palet taş kullanımı yapılarak geleneksel yol dokusunun yeniden ihya edileceği belirtilmişti.

Ancak bu sabah sokaktan gelen güncel kareler, vaat edilen doğal taşlar yerine sokağın baştan aşağı sıradan, modern beton kilitli parke taşlarıyla kaplı olduğunu gösteriyor. Projenin ana hedeflerinden biri olan "altyapı karmaşasının ve elektrik hatlarının tamamen ortadan kaldırılması" vaadi ise duvarlarda, sıva üstünde estetikten uzak şekilde asılı kalan kablolar, borular ve eski kutular nedeniyle tamamen havada kalmış durumda.

ÖDÜLLÜ CAZİBE MERKEZİ KADERİNE Mİ TERK EDİLDİ?

2010 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Yarışması sonucunda "Tarihi Kentler Birliği (TKB) Prof. Dr. Metin Sözen Büyük Ödülü" ve Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından "Yılın Başarı Ödülü'ne" layık görülen bu alan, ilçenin tarihi özgün kimliğini koruyarak gelecek kuşaklara kusursuz bir kültürel miras bırakmayı amaçlıyordu.

Çarşı merkezine yakınlığıyla kentin ekonomik ve sosyal yaşamına doğrudan turizm dopingi yapması beklenen Sanat Sokağı, bugün aslına uygun korumadan uzak, bakımsız bir görüntü sergiliyor. Malatya kamuoyu, esnaf ve çevre sakinleri, ödüllü sokağın bu "sessiz çöküşten" acilen kurtarılarak, projenin ilk günlerindeki o asıl ruhuna ve vaat edilen "doğal taşlı, aslına uygun" kimliğine ne zaman kavuşturulacağını merakla bekliyor.