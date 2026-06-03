Malatya Battalgazi Belediyesi, 2026 yılı Haziran ayı meclis toplantısının ilk birleşimini gerçekleştirdi. İlçe genelindeki ulaşım ağını daha konforlu, modern ve güvenli hale getirmeyi hedefleyen meclis oturumunda, doğrudan sahayı, mahalle muhtarlarını ve vatandaşı ilgilendiren çok önemli bir finansman hamlesine imza atıldı. İlçedeki yol ve altyapı kalitesini katlayacak dev kredi talebi meclis gündeminde kabul gördü.

SAHADAKİ YOL ÇALIŞMALARI İÇİN 15 MİLYON TL'LİK KAYNAK

Haziran ayı oturumunda meclis üyelerinin görüşüne sunulan 4 nolu gündem maddesi kapsamında, ilçe genelinde yürütülen "1. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi" çalışmaları masaya yatırıldı. Battalgazi sınırlarındaki yol yapım ve yenileme süreçlerinin kesintiye uğramadan, sahada hızla tamamlanabilmesi amacıyla İller Bankası A.Ş.’den 15.000.000,00 TL (on beş milyon) kredi kullanılması kararlaştırıldı. Mecliste yapılan oylama sonucunda, söz konusu dev kredi kullanımı ve gerekli tüm finansal işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a yetki verilmesi maddesi resmen kabul edildi.

DEV ASFALT BÜTÇESİ HANGİ MAHALLELERDE KULLANILACAK?

Meclis salonunda kabul edilen bu stratejik finansman hamlesiyle birlikte, Battalgazi'nin ulaşım altyapısında ciddi bir atılım hedefleniyor. İller Bankası'ndan sağlanacak olan 15 milyon liralık bu dev kaynak; deforme olan, sathi kaplama ihtiyacı bulunan kırsal mahalle bağlantı yollarında ve yeni yerleşim alanlarında asfalt kalitesini artırmak için harcanacak.

Meclisten çıkan bu yeşil ışığın ve Başkan Taşkın'a verilen kredi yetkisinin ardından, gözler yol kaplama çalışmalarının hız kazanacağı öncelikli mahallelere ve sahaya inecek iş makinelerine çevrildi.