Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kamuoyunun gözü kulağı altyapı yatırımlarında ve su fiyatlarındayken, Genel Kurul’da görüşülen 2025 Yılı Faaliyet Raporu ve Mali Yılı Kesin Hesabı kurumun mali açıdan nasıl bir çıkmaza girdiğini gözler önüne serdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği şekliyle, oy birliğiyle kabul edilen raporda yer alan rakamlar, harcamaların gelirleri fersah fersah aşarak devasa bir bütçe açığı oluşturduğunu kanıtladı.

GELİR 2.7 MİLYAR, GİDER 3.7 MİLYAR

Açıklanan resmi tablolara göre MASKİ’nin 2025 yılındaki toplam geliri 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu gelirin aslan payını teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile diğer gelirler oluştururken, sermaye geliri hanesinin 0,00 TL olması dikkat çekti. Buna karşın, kurumun 2025 yılındaki toplam gideri ise 3.7 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

MASKİ'nin sadece 2025 yılındaki bütçe açığı 1 milyar TL'nin üzerinde (tam olarak 1.024.048.698,04 TL) gerçekleşti. Gelirlerin giderleri karşılayamadığı bu tabloda, aradaki devasa açığın borçlanarak mı yoksa başka kaynaklarla mı kapatıldığı sorusu akıllarda soru işareti yarattı.

MAL VE HİZMET ALIMINA DEV BÜTÇE, FAİZE MİLYONLARCA LİRA

Gider kalemleri detaylı incelendiğinde harcamaların boyutu daha net ortaya çıkıyor. MASKİ’nin en büyük harcama kalemi, halka yansıyan hizmet kalitesi sık sık eleştirilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri oldu. Kurum bu kaleme tam 1 milyar 976 milyon 174 bin 635 lira 14 kuruş harcadı.

Yatırımları içeren Sermaye Giderleri için 1 milyar 283 milyon 438 bin 344 lira 10 kuruş harcanırken, dikkat çeken bir diğer çarpıcı detay ise faiz yükü oldu. Kurumun geçmiş dönem borçlanmaları ya da nakit sıkışıklığı nedeniyle ödediği Faiz Giderleri 293 milyon 514 bin 615 lira 90 kuruş (yaklaşık 293.5 milyon TL) olarak gerçekleşti. Personel giderleri 158 milyon 52 bin 534 lira 42 kuruş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 14 milyon 581 bin 15 lira 41 kuruş seviyesinde kalırken, faize giden paranın personel giderlerinin neredeyse iki katı olması mali yönetimin niteliğini sorgulatır cinsten. Cari transferlere ise 5 milyon 681 bin 903 lira 20 kuruş ayrıldı.

Gelir tarafında ise en büyük gücü 1 milyar 851 milyon 254 bin 371 lira 10 kuruş ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturdu. Bunu 809 milyon 364 bin 479 lira 3 kuruş ile Diğer Gelirler takip ederken, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi ise 46 milyon 775 bin 500 lirada kaldı.

KOMİSYON UYGUN BULDU, PEKİ VATANDAŞ NE DİYECEK?

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı bütçe raporu ve kesin hesap ekleri, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülerek Genel Kurul’un onayına sunuldu ve meclisteki üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Ancak bütçenin kağıt üzerinde kabul edilmesi, mali tablodaki 1 milyar liralık net zararı ve faize giden milyonları ortadan kaldırmıyor. Gelir ve gider dengesi altüst olan MASKİ’nin, önümüzdeki süreçte bu bütçe açığını kapatmak için su tarifelerine gizli ya da açık zamlar yapıp yapmayacağı, mali yükün faturasının yine vatandaşa kesilip kesilmeyeceği ise büyük bir merak ve endişe konusu.