Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre Malatya'da sabahın erken saatlerinde üç ayrı deprem kaydedildi.

Günün en son Malatya depremi saat 06.57'de Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 1.3 olarak ölçüldü.

Saat 05.56'da Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi'nde 1.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, saat 03.55'te ise Pütürge ilçesindeki Bolukkaya Mahallesi'nde 1.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Depremlerin düşük büyüklükte olması nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, bölgedeki vatandaşlar sabah saatlerinde yaşanan sismik hareketliliği yakından takip etti.

3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

MALATYA (Yakınca-Yeşilyurt): Saat 06.57 | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 12.0 km

MALATYA (Keklikpınarı-Akçadağ): Saat 05.56 | Büyüklük: 1.1 | Derinlik: 2.6 km

MALATYA (Bolukkaya-Pütürge): Saat 03.55 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 12.7 km

DENİZLİ (Alacaoğlu-Buldan): Saat 08.17 | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 18.1 km

MANİSA (Gelenbe-Kırkağaç): Saat 06.47 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 7.5 km

MUŞ (Taşoluk): Saat 06.37 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ: Saat 06.30 | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 9.1 km

BALIKESİR (Elyapan-Bigadiç): Saat 05.36 | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 14.4 km

AKDENİZ: Saat 05.34 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 8.9 km

ERZİNCAN (Bolukova-Çayırlı): Saat 05.22 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 4.6 km

AKDENİZ: Saat 05.15 | Büyüklük: 2.2 | Derinlik: 9.2 km

KUŞADASI KÖRFEZİ (Ege Denizi): Saat 05.09 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 10.4 km

SİİRT (Doğanköy-Pervari): Saat 04.47 | Büyüklük: 2.0 | Derinlik: 2.6 km

KAHRAMANMARAŞ (Döngel): Saat 04.26 | Büyüklük: 2.0 | Derinlik: 6.4 km

KAHRAMANMARAŞ (Çalış-Elbistan): Saat 04.02 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 6.2 km

BALIKESİR (Sinandede-Sındırgı): Saat 03.47 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 10.0 km

DENİZLİ (Gemiş-Çardak): Saat 03.37 | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 15.2 km

KAHRAMANMARAŞ (Ağcaşar-Nurhak): Saat 02.36 | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ: Saat 02.29 | Büyüklük: 2.5 | Derinlik: 6.4 km

DENİZLİ (Karaismailler-Acıpayam): Saat 02.25 | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 17.9 km

KAHRAMANMARAŞ (Kazandere-Göksun): Saat 02.22 | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 4.7 km

KAHRAMANMARAŞ (Kumarlı): Saat 02.10 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 6.7 km

OSMANİYE (Esenli-Sumbas): Saat 02.07 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 5.9 km

KAHRAMANMARAŞ (Yeniyapan-Göksun): Saat 01.58 | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 14.0 km

KAHRAMANMARAŞ (Tekir): Saat 01.46 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 8.8 km

MUĞLA (Doğan): Saat 01.44 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 8.2 km

KAHRAMANMARAŞ (Karaağaç-Pazarcık): Saat 00.24 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 6.1 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketlilik, bölgenin aktif fay sistemleri üzerinde yer alması nedeniyle aralıklarla devam ediyor. Uzmanlar, vatandaşların deprem konusunda yalnızca Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi resmi kurumların paylaştığı verileri takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.