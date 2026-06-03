Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, Malatya'da altın fiyatları yüksek seviyelerini koruyor.
Son verilere göre Cumhuriyet 2.5 altının satış fiyatı 110 bin 100 TL'ye yükselirken, Ata Lira 45 bin 300 TL'den işlem görüyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve yarım altın fiyatları da vatandaşların gündeminde yer alıyor.
MALATYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 105.500 TL – Satış 110.100 TL
Ata Lira: Alış 43.410 TL – Satış 45.300 TL
Liralık Altın: Alış 42.200 TL – Satış 44.040 TL
Yarım Altın: Alış 21.100 TL – Satış 22.020 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.550 TL – Satış 11.010 TL
14 Ayar Altın: Alış 3.690 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.000 TL – Satış 6.430 TL
24 Ayar Altın: Alış 6.550 TL – Satış 6.750 TL
Ekonomik gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, uzmanlar yatırımcıların güncel fiyatları takip ederek işlem yapmalarını tavsiye ediyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki yükseliş, hem yatırımcıların hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşların dikkatini çekiyor.