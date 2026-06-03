Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, Malatya'da altın fiyatları yüksek seviyelerini koruyor.

Son verilere göre Cumhuriyet 2.5 altının satış fiyatı 110 bin 100 TL'ye yükselirken, Ata Lira 45 bin 300 TL'den işlem görüyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve yarım altın fiyatları da vatandaşların gündeminde yer alıyor.

MALATYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 105.500 TL – Satış 110.100 TL

Ata Lira: Alış 43.410 TL – Satış 45.300 TL

Liralık Altın: Alış 42.200 TL – Satış 44.040 TL

Yarım Altın: Alış 21.100 TL – Satış 22.020 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.550 TL – Satış 11.010 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.690 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.000 TL – Satış 6.430 TL

24 Ayar Altın: Alış 6.550 TL – Satış 6.750 TL

Ekonomik gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, uzmanlar yatırımcıların güncel fiyatları takip ederek işlem yapmalarını tavsiye ediyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki yükseliş, hem yatırımcıların hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşların dikkatini çekiyor.