Resmi Gazete'nin 3 Haziran 2026 tarihli sayısında yükseköğretim kurumlarını ilgilendiren yeni yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararı ve çeşitli ilanlar yer aldı. Yayımlanan düzenlemeler arasında üniversitelerin eğitim-öğretim süreçlerine yönelik değişiklikler dikkat çekti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler kapsamında, Doğuş Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim süreçlerine ilişkin mevcut düzenlemelerinde değişikliğe gidildi.

Ayrıca, Sakarya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluşu, çalışma usulleri ve faaliyet alanlarını düzenleyen yeni yönetmelik de yürürlüğe girdi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI YAYIMLANDI

Yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi'nin 12 Şubat 2026 tarihli ve E: 2025/219, K: 2026/43 sayılı kararı yayımlandı. Kararın ayrıntıları Resmi Gazete'nin ilgili bölümünde kamuoyunun erişimine sunuldu.

İLAN BÖLÜMÜNDE NELER YER ALDI?

Resmi Gazete'nin ilan bölümünde yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli kamu duyuruları yayımlandı.

Bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ve kararlar, yayımlandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, detaylı metinlere Resmi Gazete'nin ilgili sayısından ulaşılabiliyor.