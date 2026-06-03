Malatya’da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve işletme çalışmaları nedeniyle çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat aralıklarında birçok mahallede etkili olacak.

Kesintilerden en fazla etkilenen ilçeler arasında Arapgir ve Arguvan yer alıyor. Çalışmaların tamamının işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, birçok mahallede enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.

ARGUVAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arguvan ilçesinde Tepebağ, Bahçeli, Doydum, İçmece, İsaköy, Morhamam, Yamaç ve Narmikan mahallelerinde elektrik kesintisi 15.00 ile 19.00 saatleri arasında uygulanacak.

ARAPGİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arapgir ilçesinde Boğazlı, Taşdelen, Pacalı, Bostancık, Çakırsu, Deregezen, Esikli, Eskiarapgir, Kaynak, Kazanç, Kılıçlı, Konducak, Meşeli, Pirali, Sinikli, Sipahiuşağı, Ulaçlı, Aktaş, Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aliçli, Gebeli ve Yazılı mahallelerinde elektrik kesintisi 15.00 ile 19.00 saatleri arasında uygulanacak.

DOĞANYOL İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi'nde elektrik kesintisi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

PÜTÜRGE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Pütürge ilçesinde Çığırlı ve Şiro Taraksu mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak.

KALE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Kale ilçesinde Karaağaç, Karahüseyin, Uyanık, Uzunhüseyin, Yenidamlar, Akça, Akuşağı ve Gülenköy mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak.